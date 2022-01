Saly : "Nous allons offrir la mairie à Macky Sall et nous préparer pour les législatives avec mon jeune frère Pape Gana Ngom" (Ousmane Guèye, candidat Bby)

Les partisans de Macky Sall dans la commune de Saly ont clôturé leur campagne électorale par un meeting lors duquel le maire sortant Ousmane Guèye, candidat de BBY, s'est réjoui du choix du président Macky Sall sur sa modeste personne. "Le président Macky Sall, je le remercie beaucoup, il pouvait faire autrement, mais il a renouvelé sa confiance sur ma modeste personne... Ses partisans avec qui j'ai mené ma campagne électorale, surtout mon jeune frère Gana Ngom, ont été exceptionnels et loyaux jusqu'aux ongles. Raison pour laquelle, je confirme ici et maintenant que nous allons offrir la mairie à Son excellence Macky Sall et nous préparer pour les législatives parce que je pense que je peux siéger à l'Assemblée Nationale pour mon département", a martelé Ousmane Gueye.

Par ailleurs, le coordonnateur du comité électoral Pape Gana Ngom a profité de l'occasion pour magnifier le compagnonnage avec le maire Ousmane Guèye tout dans l'intérêt exclusif du président Macky Sall. "Je témoigne ici toute ma satisfaction du compagnonnage avec mon frère Ousmane Guèye dans le Benno. Un compagnonnage sincère de part et d'autre. Raison pour laquelle je dis ici que si le président Macky Sall choisit Ousmane Guèye pour la députation, je le soutiendrais avec toute mon énergie", a-t-il conclu...(Vidéo)