Saly : Le grand oral du ministre de l'education nationale / Le mouvement national, le recrutement, les abris provisoires et la rationalisation des ressources humaines au menu...

L'ouverture des assises de la Commission nationale consultative de Mutation des Personnels Enseignants (CNCMPE), ce jeudi 4 juillet 2024 à Saly, présidée par le Ministre de l'Éducation nationale, Moustapha M. Guirassy a été une occasion pour ce dernier de revenir sur plusieurs sujets qui interpellent son secteur. Interpellé par les syndicats sur le déficit d'enseignants, le ministre de l'éducation nationale, Moustapha M. Guirassy de répondre non seulement à l'interpellation, mais de revenir sur l'objectif de la rencontre qu'il salue, les abris provisoires, la rationalisation des effectifs sur place et booster les nouvelles technologies pour plus d'efficacité...