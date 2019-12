Saly : « Le Giaba lutte contre le financement du terrorisme et non le terrorisme »

A la suite du Sommet Extraordinaire de la conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Cedeao tenu le 14 septembre à Ouagadougou sur le terrorisme, un certain nombre de décisions très importantes ont été prises, avec des implications systématiques sur la politique du Giabba, notamment en ce qui concerne la lutte contre le financement du terrorisme qui constitue la composante 6 du plan d'actions prioritaires 2020-2024 pour éradiquer le terrorisme dans l'espace Cedeao.



Tout le sens de cet atelier qui se tient à Saly. Interpellé sur le bilan du Giaba lors d’un atelier qui se tient à Saly, le représentant du directeur général, Moizou Oumarou, de préciser que "le Giaba ne lutte pas contre le terrorisme, mais contre le financement du terrorisme.

"À travers cette rencontre, le Giabba sera pleinement engagé dans le deuxième cycle des évaluations mutuelles de ses États Membres, l'élaboration et l'adoption d'une stratégie régionale en matière de lutte contre le financement du terrorisme.

Cela permettra de catalyser les initiatives des pays pour les orienter efficacement vers un renforcement harmonieux des régimes juridiques et institutionnels et une mutualisation des mécanismes de prévention et de répression du terrorisme.