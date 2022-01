Saly : La CONFEMEN à l'épreuve de l'ODD4.

La conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie (CONFEMEN) organise, du 19 au 21 janvier 2022 à Saly, l'atelier de présentation du rapport de l'étude sur les plans sectoriels de l'éducation des pays cibles de l'observation de la qualité de l'éducation de la CONFEMEN à l'épreuve de l'ODD4.



L'objectif de cet atelier est de permettre à la CONFEMEN, aux pays cibles de l'OQE et aux partenaires techniques et financiers, de s'approprier les résultats de cette étude pour orientation des politiques éducatives...