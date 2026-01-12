Saly / Escroquerie massive et trafic de migrants : T. D traîné devant le parquet

Nouveau dossier explosif lié à l’émigration irrégulière. Le nommé T. Dieng a été déféré au parquet pour des faits présumés d’escroquerie et de trafic de migrants, à l’issue d’une enquête mettant au jour un système de promesses de voyage frauduleuses ayant fait plusieurs victimes.

Selon des informations de Dakaractu Mbour, T. Dieng est impliqué dans une affaire portant sur l’organisation supposée de voyages clandestins vers l’étranger. Le mis en cause aurait réclamé d’importantes sommes d’argent à des candidats à l’émigration, en leur faisant miroiter des départs rapides et des opportunités d’installation hors du pays.

Toujours selon Dakaractu Mbour, les investigations menées par les services compétents ont révélé des manœuvres d’escroquerie bien établies, reposant sur de fausses promesses, des engagements non respectés et l’exploitation de la vulnérabilité de personnes en quête d’un avenir meilleur.

Après avoir versé les montants exigés, plusieurs plaignants se seraient retrouvés sans suite concrète : ni voyage effectif, ni remboursement, ce qui a conduit à leur plainte et à l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Interpellé puis placé en garde à vue, T. Dieng a finalement été conduit devant le parquet, où il devra répondre des chefs d’escroquerie et de trafic de migrants, des infractions sévèrement sanctionnées par la législation en vigueur.

L’affaire suit désormais son cours judiciaire, dans l’attente de la décision du procureur de la République.