À propos de la révision de la constitution et la réforme des institutions. ( par Mandiaye Gaye )


À propos de la révision de la constitution et la réforme des institutions. ( par Mandiaye Gaye )
Dans le discours du 31 décembre 2025, le président a évoqué une probable révision de la Constitution et des réformes des institutions, mais cela de façon vague et sans aucune précision. Alors le Sénégal est précisément confronté actuellement à des questions sérieuses, fondamentales de justice, démocratie et libertés publiques relatives à la vie de la nation qui nécessitent la révision de la Constitution et les réformes de certaines institutions.
Comme l’a stipulé la Constitution, le président de la République doit nécessairement, soumettre au référendum les lois constitutionnelles qui constituent la colonne vertébrale de la Constitution et touchent aux fondamentaux de l’État de droit. À savoir, les lois relatives à la souveraineté, aux institutions et aux droits fondamentaux des citoyens. Mais également, les révisions constitutionnelles, comme la limitation du mandat présidentiel ou l’organisation des pouvoirs, afin d’assurer une large légitimité populaire. Oui, eu égard à l’importance capitale de ces questions, elles exigent de larges concertations de la nation qui vont, au-delà des limites de l’Assemblée nationale donc, à soumettre au peuple par référendum pour approbation. Autrement dit, les questions relatives à la révision de la Constitution et aux réformes des institutions ne doivent pas se traiter en privé, en cercle fermé en quatre murs à l’Assemblée nationale.
Le président de la République n’a pas été assez précis dans son discours. Il a même été très laconique en tergiversant et faisant des jeux de mots, à propos d’une éventuelle révision constitutionnelle et des réformes institutionnelles. Mais il faut craindre que cette annonce ne soit que des réformettes inutiles et sans intérêt, comme d’habitude.
Pourtant, le président de la République dispose déjà d’une solide base de données riches avec les Conclusions des Assises nationales et propositions de la CNRI. Et ces conclusions pertinentes répondent largement aux questions de gouvernance démocratique et des institutions qui se posent au Sénégal actuellement.
Cette riche moisson est le produit de cadres haut niveau des Assises nationales, elle est mise gracieusement à la disposition du pouvoir. Ces Assises ont vu la participation des spécialistes éminents, tous les secteurs d’activité et compétences avérées du pays comme de la diaspora. Ils étaient tous des patriotes acquis totalement à cette noble cause. Les Conclusions des Assises nationales sont le produit de citoyens volontaires de toutes conditions sociales avec des expériences solides incontestables, tant au Sénégal que dans la diaspora. Ces derniers s’étaient tous engagés volontairement et bénévolement, par patriotisme et don de soi pour leur pays.
Par conséquent, il n’y avait pas lieu de tenir encore des assises, appelées pompeusement de la justice ; sinon pour gaspiller de l’argent, mais surtout, disculper des militants-pilleurs et voyous qui avaient maille à partir avec la justice de leur pays. La preuve, au regard de la composition du conclave mis sur place, celui-ci comportait en grande partie les militants du Parti au pouvoir ; les prisonniers de droit commun de leur Parti, libérés à la faveur de la loi d’amnistie et non, assez de personnes-ressources avec des compétences avérées dans plusieurs disciplines notamment, en matière de justice.
Pourtant, le pouvoir a bien connaissance de l’existence du Pacte de Bonne Gouvernance Démocratique des Assises nationales ; Pacte qu’il a d’ailleurs signé, ce qui signifie un accord et une adhésion aux conclusions des Assises et des propositions de la CNRI. Mais pourquoi dès lors, le président appelle-t-il à nouveau à des assises de la justice et un dialogue national dont les conclusions dorment jusque-là quelque part ? Mais pourquoi reprend-il inutilement les mêmes questions, déjà parfaitement traitées par les Assises nationales ? À dire vrai, cette reprise inopportune n’est rien d’autre que du populisme et vouloir enrichir son futur bilan avec des reprises de travaux déjà effectués et sans qualité ou vouloir créer de l’originalité.
 Au demeurant, la valeur des institutions est à l’aune de ce que les personnes qui les incarnent et les dirigent valent. C’est-à-dire ces personnes-là doivent être compétentes, rigoureuses et honnêtes à tous égards, ce qui se reflèterait sur les institutions. Effectivement, même si des institutions sont parfaitement bien conçues, elles sont vouées à l’échec, lorsqu’elles les personnes qui les dirigent sont dépourvues de probité morale et de compétence avérée et les valeurs susvisées. À défaut, ces institutions-là passeront dans ce cas-là, à côté de leur mission fondamentale. Puisqu’elles ne seront pas en mesure de veiller et d’appliquer strictement les tâches qui leur sont dévolues, notamment la justice dans les règles de l’art. Autrement dit, les dirigeants corrompus, incompétents ou lèche-bottes, des institutions sont au service exclusif de l’exécutif pour exécuter, docilement sans réfléchir, les ordres reçus. Exactement, comme ce qui se passe aujourd’hui dans le domaine de notre justice ! Oui, cette dernière exécute les ordres reçus de l’exécutif sans se référer aux textes et lois en vigueur au détriment des citoyens justiciables, non proches du pouvoir.
Mais tous ces changements d’intitulés des institutions sont insignifiants. Cette gymnastique intempestive de va-et-vient procédée par chaque régime, à son arrivée au pouvoir, puisqu’elle n’apporte aucune valeur en profondeur ou qualité aux institutions concernées. Car, elle ne porte précisément que sur la forme (la dénomination) c’est-à-dire un changement superficiel et non de contenu ? Un changement de forme (l’habillement) et non du contenu suranné, pour une amélioration, une perfection et le progrès social, est inopportun et inutile. Oui, puisque l’objectif fondamental et essentiel d’une réforme des institutions, c’est de leur apporter une plus-value en progrès et performance pour l’intérêt des citoyens.
Par exemple, quelle est la pertinence de changer la CENA qui a fait ses preuves par un travail remarquable en organisant plusieurs élections dans de parfaites conditions sans aucune contestation ; par une CENI que l’on a abandonnée, certainement, pour des motifs d’insatisfaction ?
La révision de la Constitution et la réforme des institutions ont toutes pour objectif principal ; l’amélioration et la consolidation de l’État de droit, des acquis démocratiques, des libertés publiques et individuelles, la bonne gouvernance démocratique, une justice sociale équitable, etc.
Toute révision de la constitution qui touche à sa colonne vertébrale et son système nerveux ; comme les lois organiques et les principaux articles du code électoral, des domaines très sensibles en matière électorale sont donc, à exclure du champ de compétence et ressort des prérogatives de l’Assemblée nationale. Et compte tenu de leur importance capitale, leur modification doit relever exclusivement du peuple, par voie de référendum. Le président de la République, gardien de la constitution et garant des institutions, doit être une sentinelle qui veille scrupuleusement à l’application exacte de la constitution. Et à ce titre, il a un impérieux devoir de veiller afin d’éviter toute violation de la constitution par abus de pouvoir ; pour assouvir des ambitions politiques personnelles, hors de la légitimité et la démocratie.
 L’Assemblée nationale est actuellement, le bras armé du Parti au pouvoir qui y détient une majorité écrasante et contrôle son fonctionnement à sa guise et en roue libre. Ce qui permet la violation avec la complicité du président, même les droits élémentaires de l’opposition parlementaire. C’est ainsi d’ailleurs que l’Assemblée nationale se permet de modifier à la faveur du Parti au pouvoir, tous les textes qui existaient et qui ne leur conviennent pas, pour faire comme bon leur semble. Eh oui, cela est justement possible, parce qu’il n’existe malheureusement pas, des garde-fous pour empêcher une telle pratique, dictatoriale de Parti unique.
Voilà pourquoi il est temps et urgent que le Sénégal se dote et dispose enfin ; d’une Constitution consensuelle qui rassure tout le monde et garantit la stabilité, parce que verrouillée contre les modifications intempestives et fantaisistes ; au gré de chaque nouveau président. Cette pratique monarchiste est une raison majeure et fondamentale, pour mettre définitivement fin aux modifications intempestives et unilatérales de la Constitution par le président et son Parti. Cette Constitution, une pâte à modeler, entre les mains des présidents de la République qui, quasiment, sont des monarques, sans couronne doit disparaitre. Il faudra dans la prochaine Constitution créer des garde-fous pour la verrouiller ; afin de ne plus permettre aux présidents de la République de modifier la Constitution à leur guise, avec l’aide d’une Assemblée nationale qui leur est entièrement acquise pour la modifier conformément à leur vision.
Gouverner, ce n’est pas faire des discours triomphalistes et l’autoglorification de son travail, mais c’est de trouver les justes solutions aux problèmes épineux que les Sénégalais rencontrent et s’affrontent au quotidien. Ensuite, ne vous jugez pas vous-mêmes, c’est aux populations qu’il appartient de juger votre bilan. Autrement dit, à chacun son métier et, les vaches seront bien gardées.
 
Mandiaye Gaye
mandiaye15@gmail.com
Autres articles
Dimanche 11 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran

Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran - 11/01/2026

TOUBA – Serigne Mbacké Mara appelle à une réforme profonde de l »’état civil et du code de la famille jugés anachroniques, fragiles et médiocres à bien des niveaux »

TOUBA – Serigne Mbacké Mara appelle à une réforme profonde de l »’état civil et du code de la famille jugés anachroniques, fragiles et médiocres à bien des niveaux » - 11/01/2026

Recrutements irréguliers et pensions bloquées: Le SAES tire la sonnette d’alarme et interpelle l’Etat

Recrutements irréguliers et pensions bloquées: Le SAES tire la sonnette d’alarme et interpelle l’Etat - 11/01/2026

Ndiaffate – recrudescence des accidents : Les habitants de Keur Diarra Bambara bloquent la route pour réclamer des ralentisseurs

Ndiaffate – recrudescence des accidents : Les habitants de Keur Diarra Bambara bloquent la route pour réclamer des ralentisseurs - 11/01/2026

Thiès - Industrialisation et développement local :

Thiès - Industrialisation et développement local : "Thiès peut se positionner comme un pôle pétrochimique majeur en Afrique" (Alioune Sarr) - 11/01/2026

Leadership féminin : Khadidiatou Cissé Seck lance le programme « FEM-WeLeadHer » pour un bon dispositif de mentorat et de coaching

Leadership féminin : Khadidiatou Cissé Seck lance le programme « FEM-WeLeadHer » pour un bon dispositif de mentorat et de coaching - 11/01/2026

Thiès/ Amélioration génétique du cheptel: les éleveurs procèdent à la réception de 1050 bovins de races Guzerat et de Girolando

Thiès/ Amélioration génétique du cheptel: les éleveurs procèdent à la réception de 1050 bovins de races Guzerat et de Girolando - 10/01/2026

Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement

Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement - 10/01/2026

Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall

Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall - 10/01/2026

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée - 10/01/2026

Nuit de tension à la Mac de Mbour : trois détenus stoppés après une tentative d’évasion violente avortée en pleine obscurité

Nuit de tension à la Mac de Mbour : trois détenus stoppés après une tentative d’évasion violente avortée en pleine obscurité - 10/01/2026

Trafic international de drogue : 4 kilos de cannabis sénégalais saisis à Dinguiraye

Trafic international de drogue : 4 kilos de cannabis sénégalais saisis à Dinguiraye - 10/01/2026

Patrouille de l’Ocrtis à Mbodiène : Près de 200 kilos de yamba saisis…

Patrouille de l’Ocrtis à Mbodiène : Près de 200 kilos de yamba saisis… - 10/01/2026

Infanticide à Malika : Un nourrisson laissé dans la rue retrouvé en vie

Infanticide à Malika : Un nourrisson laissé dans la rue retrouvé en vie - 10/01/2026

Cité Mixta - 20 boulettes de crack et 15.000 FCFA saisis : Une dénonciation anonyme qui fait tomber trois trafiquants

Cité Mixta - 20 boulettes de crack et 15.000 FCFA saisis : Une dénonciation anonyme qui fait tomber trois trafiquants - 10/01/2026

Malika : Un vaste réseau de prostitution orchestré par un agent de sécurité, démantelé…

Malika : Un vaste réseau de prostitution orchestré par un agent de sécurité, démantelé… - 10/01/2026

270 millions de loyers impayés : La Sicap passe à l’offensive judiciaire face à ses locataires défaillants

270 millions de loyers impayés : La Sicap passe à l’offensive judiciaire face à ses locataires défaillants - 10/01/2026

Affaire Softcare : Une mission conjointe d’enquête est en cours, selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique

Affaire Softcare : Une mission conjointe d’enquête est en cours, selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique - 09/01/2026

Électricité : Les villages de Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo abandonnés dans le noir

Électricité : Les villages de Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo abandonnés dans le noir - 09/01/2026

Migration depuis la Gambie: arrestation de plus de 780 migrants ouest-africains présumés

Migration depuis la Gambie: arrestation de plus de 780 migrants ouest-africains présumés - 09/01/2026

CAN2025: Le Sénégal arrache sa qualification en demi-finale face à un Mali vaillant mais diminué

CAN2025: Le Sénégal arrache sa qualification en demi-finale face à un Mali vaillant mais diminué - 09/01/2026

Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère

Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère - 09/01/2026

Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg

Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg - 09/01/2026

Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés

Paoskoto (Kaolack) : Un accident fait 1 mort et une dizaine de blessés - 09/01/2026

Match Sénégal-Mali : l’Ambassade du Sénégal à Bamako appelle au calme et au fair-play

Match Sénégal-Mali : l’Ambassade du Sénégal à Bamako appelle au calme et au fair-play - 09/01/2026

Décret sur l'indemnité de logement pour les agents de l'État :

Décret sur l'indemnité de logement pour les agents de l'État : "Un grand pas en avant pour les travailleurs de l'État" (Syntes) - 09/01/2026

Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par l'Armée à Moussala, 60 personnes interpellées

Kédougou : un site d’orpaillage clandestin démantelé par l'Armée à Moussala, 60 personnes interpellées - 09/01/2026

Bassin arachidier: Entre bradage des récoltes et bons impayés, les paysans attendent impatiemment la matérialisation des décisions annoncées par le PM

Bassin arachidier: Entre bradage des récoltes et bons impayés, les paysans attendent impatiemment la matérialisation des décisions annoncées par le PM - 09/01/2026

Affaire « Simol » à l’arrêt Dial Mbaye: Bébé Jackson face à la justice, 7 autres complices activement recherchés

Affaire « Simol » à l’arrêt Dial Mbaye: Bébé Jackson face à la justice, 7 autres complices activement recherchés - 09/01/2026

Marchés publics - construction de postes de santé à Kaffrine : chronique d’une fraude portant sur plus de 700 millions…

Marchés publics - construction de postes de santé à Kaffrine : chronique d’une fraude portant sur plus de 700 millions… - 09/01/2026

RSS Syndication