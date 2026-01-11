Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran

Le président Donald Trump a été briefé sur une série de nouvelles options militaires en réponse à l'intensification des manifestations en Iran, a rapporté CBS News, citant un haut responsable américain.



​

L'administration américaine évalue actuellement les moyens de soutenir le mouvement de contestation tout en affaiblissant le régime de Téhéran. Selon les informations obtenues, le briefing présenté au président incluait :



​Des frappes militaires ciblées et limitées.



​Des opérations cybernétiques offensives.



​Diverses mesures de déstabilisation visant les infrastructures du gouvernement.



​L’objectif affiché par Washington est de réduire la capacité de réponse du pouvoir iranien sans le déploiement de troupes terrestres américaines sur le sol iranien.



​L'appui technologique de Starlink

Parallèlement au volet militaire, la Maison Blanche a officiellement soutenu l'initiative d'Elon Musk visant à déployer des terminaux de communication par satellite Starlink en Iran. Cette mesure est destinée à fournir aux manifestants un accès internet indépendant, leur permettant de contourner les coupures et la censure imposées par les autorités locales.