Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran

Le président Donald Trump a été briefé sur une série de nouvelles options militaires en réponse à l'intensification des manifestations en Iran, a rapporté CBS News, citant un haut responsable américain.
L'administration américaine évalue actuellement les moyens de soutenir le mouvement de contestation tout en affaiblissant le régime de Téhéran. Selon les informations obtenues, le briefing présenté au président incluait :
Des frappes militaires ciblées et limitées.
Des opérations cybernétiques offensives.
Diverses mesures de déstabilisation visant les infrastructures du gouvernement.
L’objectif affiché par Washington est de réduire la capacité de réponse du pouvoir iranien sans le déploiement de troupes terrestres américaines sur le sol iranien.
L'appui technologique de Starlink
Parallèlement au volet militaire, la Maison Blanche a officiellement soutenu l'initiative d'Elon Musk visant à déployer des terminaux de communication par satellite Starlink en Iran. Cette mesure est destinée à fournir aux manifestants un accès internet indépendant, leur permettant de contourner les coupures et la censure imposées par les autorités locales.
