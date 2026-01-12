Guédiawaye -Course-poursuite, abandon : deux ans de silence, 18 kg de chanvre et une arrestation chirurgicale


Guédiawaye -Course-poursuite, abandon : deux ans de silence, 18 kg de chanvre et une arrestation chirurgicale
Après deux longues années d’enquête souterraine, la police de Guédiawaye vient de refermer un dossier aussi spectaculaire que révélateur des méthodes du trafic de drogue urbain. Selon les informations rapportées par L’Observateur, les forces de l’ordre ont finalement mis la main sur le propriétaire d’un véhicule abandonné en pleine course-poursuite en 2023, à l’intérieur duquel avaient été découverts 18 kilogrammes de chanvre indien.
 
L’affaire remonte à une scène digne d’un film d’action. En 2023, sur la VDN3, un motard de la police prend en chasse un véhicule suspect depuis le pont de Cambérène. La poursuite s’achève brutalement sur le pont de Wakhinane-Nimzatt, où le conducteur, acculé, abandonne sa voiture en pleine chaussée avant de disparaître dans la nature. À l’intérieur du véhicule, les policiers découvrent plusieurs sacs de chanvre indien, mais aussi un détail troublant : les papiers du véhicule, laissés dans l’habitacle.
 
Malgré ces indices, le suspect demeure introuvable. Le dossier s’empoussière, mais n’est jamais classé. D’après L’Observateur, à Wakhinane, les enquêteurs ont « la mémoire longue ». Et la patience a fini par payer.
 
L’indic, la Médina et le coup de filet
 
Vendredi dernier, grâce au concours d’un informateur aux méthodes éprouvées, les policiers localisent enfin le propriétaire du véhicule. Il s’agit d’un certain B., repéré au cœur de la Médina. Le timing est soigneusement choisi : pendant que la majorité des Sénégalais suivent à la télévision le quart de finale de la CAN opposant le Sénégal au Mali, les policiers investissent discrètement le quartier. L’arrestation se fait sans résistance.
 
Conduit au commissariat, B. se retrouve face à son passé : sa voiture, toujours stationnée devant l’unité, et la drogue, soigneusement mise sous scellés. Pris au piège, il clame son innocence. « Ce n’est pas à moi », répète-t-il, selon L’Observateur. Mais les preuves sont accablantes : ses documents personnels retrouvés dans la boîte à gants et, plus compromettant encore, les fournitures scolaires de ses propres enfants sur la banquette arrière, juste à côté du sac de drogue.
 
Le mécanicien dans la ligne de mire
 
Coincé, B. finit par lâcher un nom : M., son mécanicien domicilié à Pikine, qu’il désigne comme le véritable responsable. Craignant toutefois des représailles, il hésite à collaborer pleinement. Les enquêteurs lui font alors comprendre qu’il risque, seul, de porter le poids d’un trafic international de drogue.
 
C’est là que la police déploie un stratagème redoutable. Toujours selon L’Observateur, sous la dictée des enquêteurs, B. appelle son mécanicien le même soir. Le prétexte : une nouvelle voiture serait tombée en panne au rond-point de Wakhinane-Nimzatt, exactement à l’endroit où tout avait commencé deux ans plus tôt. Confiant, M. se rend sur place. Il n’y trouvera ni panne ni véhicule, mais une escouade de policiers qui l’interpellent immédiatement.
 
Un réseau encore sous enquête
 
Aujourd’hui, les deux hommes sont en garde à vue. Les auditions se poursuivent afin d’identifier les fournisseurs et les destinataires de la cargaison de chanvre indien. D’après les sources de L’Observateur, d’autres arrestations ne sont pas à exclure dans les prochaines heures, les enquêteurs cherchant à démanteler l’intégralité du réseau.
 
Les deux suspects devraient être présentés au procureur de la République dès ce lundi.
Autres articles
Lundi 12 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Mort trouble à Boucotte Sindian : une enquête ouverte après le décès de Mamadou Sylla

Mort trouble à Boucotte Sindian : une enquête ouverte après le décès de Mamadou Sylla - 12/01/2026

Trahi dans son lit de souffrance : à Mbour, un pêcheur accuse son frère de l’avoir dépouillé pendant dix ans

Trahi dans son lit de souffrance : à Mbour, un pêcheur accuse son frère de l’avoir dépouillé pendant dix ans - 12/01/2026

BTP à l’arrêt, cimenteries asphyxiées : quand la crise des chantiers fait perdre des milliards à l’État

BTP à l’arrêt, cimenteries asphyxiées : quand la crise des chantiers fait perdre des milliards à l’État - 12/01/2026

Coopération bilatérale : Le Président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée au Moyen-Orient

Coopération bilatérale : Le Président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée au Moyen-Orient - 12/01/2026

Saly / Escroquerie massive et trafic de migrants : T. D traîné devant le parquet

Saly / Escroquerie massive et trafic de migrants : T. D traîné devant le parquet - 12/01/2026

Niolanéme (Mbadakhoune): Les habitants dans la rue pour dénoncer leurs dures conditions de vie

Niolanéme (Mbadakhoune): Les habitants dans la rue pour dénoncer leurs dures conditions de vie - 11/01/2026

À propos de la révision de la constitution et la réforme des institutions. ( par Mandiaye Gaye )

À propos de la révision de la constitution et la réforme des institutions. ( par Mandiaye Gaye ) - 11/01/2026

Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran

Washington étudie des options militaires face à la crise en Iran - 11/01/2026

TOUBA – Serigne Mbacké Mara appelle à une réforme profonde de l »’état civil et du code de la famille jugés anachroniques, fragiles et médiocres à bien des niveaux »

TOUBA – Serigne Mbacké Mara appelle à une réforme profonde de l »’état civil et du code de la famille jugés anachroniques, fragiles et médiocres à bien des niveaux » - 11/01/2026

Recrutements irréguliers et pensions bloquées: Le SAES tire la sonnette d’alarme et interpelle l’Etat

Recrutements irréguliers et pensions bloquées: Le SAES tire la sonnette d’alarme et interpelle l’Etat - 11/01/2026

Ndiaffate – recrudescence des accidents : Les habitants de Keur Diarra Bambara bloquent la route pour réclamer des ralentisseurs

Ndiaffate – recrudescence des accidents : Les habitants de Keur Diarra Bambara bloquent la route pour réclamer des ralentisseurs - 11/01/2026

Thiès - Industrialisation et développement local :

Thiès - Industrialisation et développement local : "Thiès peut se positionner comme un pôle pétrochimique majeur en Afrique" (Alioune Sarr) - 11/01/2026

Leadership féminin : Khadidiatou Cissé Seck lance le programme « FEM-WeLeadHer » pour un bon dispositif de mentorat et de coaching

Leadership féminin : Khadidiatou Cissé Seck lance le programme « FEM-WeLeadHer » pour un bon dispositif de mentorat et de coaching - 11/01/2026

Thiès/ Amélioration génétique du cheptel: les éleveurs procèdent à la réception de 1050 bovins de races Guzerat et de Girolando

Thiès/ Amélioration génétique du cheptel: les éleveurs procèdent à la réception de 1050 bovins de races Guzerat et de Girolando - 10/01/2026

Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement

Politique économique et sociale en 2025: L’APR dresse un bilan accablant du régime et appelle au changement - 10/01/2026

Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall

Éducation / Bakel : Les enseignants et les populations appellent à l'aide pour une éducation de qualité lors de la tournée du député Thierno Alassane Sall - 10/01/2026

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée

Maison blanche : Trump interrompt une réunion stratégique avec les géants du pétrole pour exhiber sa salle de bal rénovée - 10/01/2026

Nuit de tension à la Mac de Mbour : trois détenus stoppés après une tentative d’évasion violente avortée en pleine obscurité

Nuit de tension à la Mac de Mbour : trois détenus stoppés après une tentative d’évasion violente avortée en pleine obscurité - 10/01/2026

Trafic international de drogue : 4 kilos de cannabis sénégalais saisis à Dinguiraye

Trafic international de drogue : 4 kilos de cannabis sénégalais saisis à Dinguiraye - 10/01/2026

Patrouille de l’Ocrtis à Mbodiène : Près de 200 kilos de yamba saisis…

Patrouille de l’Ocrtis à Mbodiène : Près de 200 kilos de yamba saisis… - 10/01/2026

Infanticide à Malika : Un nourrisson laissé dans la rue retrouvé en vie

Infanticide à Malika : Un nourrisson laissé dans la rue retrouvé en vie - 10/01/2026

Cité Mixta - 20 boulettes de crack et 15.000 FCFA saisis : Une dénonciation anonyme qui fait tomber trois trafiquants

Cité Mixta - 20 boulettes de crack et 15.000 FCFA saisis : Une dénonciation anonyme qui fait tomber trois trafiquants - 10/01/2026

Malika : Un vaste réseau de prostitution orchestré par un agent de sécurité, démantelé…

Malika : Un vaste réseau de prostitution orchestré par un agent de sécurité, démantelé… - 10/01/2026

270 millions de loyers impayés : La Sicap passe à l’offensive judiciaire face à ses locataires défaillants

270 millions de loyers impayés : La Sicap passe à l’offensive judiciaire face à ses locataires défaillants - 10/01/2026

Affaire Softcare : Une mission conjointe d’enquête est en cours, selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique

Affaire Softcare : Une mission conjointe d’enquête est en cours, selon le ministère de la Santé et de l’hygiène publique - 09/01/2026

Électricité : Les villages de Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo abandonnés dans le noir

Électricité : Les villages de Seno Youpé, YeriMalé, Banipelly, Gourel Bouli et AriGabo abandonnés dans le noir - 09/01/2026

Migration depuis la Gambie: arrestation de plus de 780 migrants ouest-africains présumés

Migration depuis la Gambie: arrestation de plus de 780 migrants ouest-africains présumés - 09/01/2026

CAN2025: Le Sénégal arrache sa qualification en demi-finale face à un Mali vaillant mais diminué

CAN2025: Le Sénégal arrache sa qualification en demi-finale face à un Mali vaillant mais diminué - 09/01/2026

Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère

Nécrologie : L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam a perdu sa mère - 09/01/2026

Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg

Riz brisé : le gouvernement fixe le prix plafond à 300 francs CFA le Kg - 09/01/2026

RSS Syndication