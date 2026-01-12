Coopération bilatérale : Le Président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée au Moyen-Orient

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce lundi matin pour une importante tournée au Moyen-Orient qui le conduira successivement au Koweït et aux Émirats arabes unis. Cette mission diplomatique débutera par une visite officielle au Koweït, prévue du 12 au 14 janvier 2026. Durant ces trois jours, le Chef de l’État sénégalais aura des entretiens de haut niveau visant à consolider les relations bilatérales entre Dakar et Koweït City. Les deux pays entendent explorer de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines stratégiques.







Le Président Faye poursuivra ensuite son périple vers Abu Dhabi, où il prendra part à la Semaine de la Durabilité, un forum international de premier plan qui se tiendra les 14 et 15 janvier 2026. Cet événement rassemble chaque année les décideurs mondiaux autour des défis cruciaux du développement durable, de la transition énergétique et de l’innovation technologique.

