Niolanéme (Mbadakhoune): Les habitants dans la rue pour dénoncer leurs dures conditions de vie

Les habitants de Niolanéme Extension dans la commune de Mbadakhoune (région de Kaolack) sont descendus dans la rue, ce dimanche, pour exprimer leur ras-le-bol face à des conditions de vie jugées très difficiles. En brassards rouges, ils dénoncent entre autres, le manque criard d’eau auquel ils sont confrontés depuis presque 3 mois, le mauvais état de la route qui relie ce quartier à la commune de Kaolack, la décharge d’ordure implantée dans la zone qui menace gravement leur santé, et leur cadre de vie, l’insécurité dans le quartier et ses environs et le problème foncier.

Face à tous ces maux, ils exigent de meilleures conditions de vie et une prise en charge urgente de leurs doléances. « On souffre de maladies pulmonaires, des personnes meurent à cause de cette décharge parce que c’est les ordures de Kaolack qui sont déversés ici. Également depuis presque 3 mois on souffre de ce manque d’eau et on reçoit des factures. C’est une injustice! Niolanéme est très peuplé mais la jonction entre ce quartier et Kaolack est désastreuse. Niolanéme est enclavé. En période d'hivernage, on ne peut pas franchir cette route. Aussi, il y’a trop d’opacité dans le foncier. Nous voulons que le Président de la république ainsi que son Premier ministre entendent nos doléances parce que nous sommes plus que fatigués», a lancé El Hadj Fara Diop, porte-parole des habitants.

Très déterminés, les habitants de Niolanéme promettent de passer à la vitesse supérieure si des solutions ne sont pas trouvées dans les meilleurs délais...