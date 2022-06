Saly / Appel : Bientôt un code pour réglementer la publicité dans la presse.

Les acteurs de la presse en ligne (appel) se sont réunis à Saly pour discuter sur un nouveau code qui va réglementer la publicité dans les médias...

Occasion pour le président de l'Appel de revenir sur sa raison et de dénoncer en même temps les travers de plus en plus fréquents dans la presse en ligne. Et Ibrahima Lissa Faye d'attirer l'attention des autorités…