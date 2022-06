Salon Meet Sénégal : les investisseurs immobiliers se donnent rendez-vous les 18 et 19 juin à Paris.

Après les succès des éditions précédentes, le salon Meet Sénégal rouvre ses portes les 18 et 19 juin à Paris. Il est initié par la société sénégalaise AFSI INTERNATIONAL. En prélude de l’événement économique, une soirée d’informations a été organisée, ce 4 juin, pour une meilleure imprégnation des partenaires au salon.



Rendez-vous d’échanges, d’informations et d’opportunités d’affaires, le Salon Meet Sénégal a, depuis ses débuts, reçu des milliers de visiteurs de la diaspora.



Meet Sénégal, c’est surtout une tribune pour les exposants et partenaires.



Le Meet Sénégal a regroupé depuis cinq (5) ans les acteurs institutionnels, le Privé national et International ainsi que les associations de la diaspora.

À travers le Salon, AFSI International offre une plateforme pouvant servir d’interface crédible dans la compréhension et la gestion des enjeux et problématiques d’un secteur aussi important de l’économie sénégalaise.

Le Salon Meet Sénégal est un espace de rencontres privilégié entre les acteurs de l’immobilier et de l’investissement du tourisme sénégalais, la diaspora mais aussi les investisseurs. Il a accueilli près de 10.000 visiteurs depuis ses débuts en 2017.



Tenu respectivement à Paris, Marseille, Rouen, Le Havre, Mante la jolie, Bruxelles, Montpellier, Barcelone et Guissona en Espagne, Meet Sénégal promeut l’habitat social et l’investissement sécurisé, soutient le droit au logement pour tous, un accès égal à la propriété foncière. En 2022, le salon revient sous la forme d’un évènement d’envergure qui regroupera différents secteurs d’activité afin de rendre cette rencontre encore plus attractive auprès des visiteurs .



Au programme des journées, des expositions de programmes immobiliers, des conférences animées par des experts de l’immobilier tels que les ministres, les notaires, les architectes ou avocats, le tout dans une ambiance conviviale mettant à l’honneur l’art de vivre sénégalais.



La présente édition du Salon Meet Sénégal, 6ème du genre, se tiendra à Paris-12, Espace Charenton.