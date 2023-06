Saccage consulat Milan et à New York : Le coup de gueule de Souleymane Aliou Diallo, président ONG Otra Africa

Le saccage des consulats du Sénégal à Milan et à New York a mis dans tous ses états le président de l’Ong Autre Afrique. En point de presse ce mardi 06 juin 2023, Souleymane Aliou Diallo a manifesté toute sa colère contre ces actes de vandalisme qui, dit-il, n’honorent pas l’image du Sénégal. « Nous dénonçons jusqu’à la dernière énergie les saccages des consulats du Sénégal à Milan et à New York. C’est causer du tort à ces Sénégalais de la diaspora qui peinent tant pour avoir des papiers d’état civil », fait-il savoir.

« Ce fichier d’identification incendié aura des répercussions négatives sur la délivrance de cartes d’électeur pour la présidentielle. Ils peuvent manifester, mais pas aller jusqu’à saccager des documents importants pour nos compatriotes de l’extérieur », conclut le droit de l’hommiste.