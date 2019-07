SÉNÉGAL / Le Forum Civil demande au gouvernement de faire toute la lumière sur l’affaire de trafic de drogues et celle relative à la gestion des ressources naturelles, notamment l’affaire PÉTROTIM.

Les 05, 06 et 07 juillet 2019, s’est tenue, à l’hôtel LES AMARYLLIS (Saly), la réunion du Conseil d’Administration du Forum civil.



Les Membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, ont validé le Cadre stratégique du Forum civil 2018-2023 soutenu par la Vision : « Un pays sans corruption avec la bonne gouvernance comme viatique ».

Le Conseil d’Administration a renouvelé toute sa confiance au Bureau exécutif et lui a adressé ses vives félicitations.

Le Conseil d’Administration encourage le Coordonnateur général à poursuivre la dynamique de consolidation des acquis de l’Organisation et lui témoigne son soutien sur les activités qu’il mène au nom de l’Organisation dans le sens de l’amélioration de la gouvernance et de l’émergence citoyenne.

Le Conseil d’Administration magnifie la dynamique unitaire de l’Association et réaffirme la place et le rôle central des Sections et des autres structures du Forum civil dans la mise en œuvre du Cadre stratégique.

Le Conseil d’Administration, conformément à la nouvelle vision de Transparency International, bâtie sur la promotion de l’intégrité politique et la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment la lutte contre la corruption et les infractions connexes, donne mandat au Bureau exécutif de prendre toutes mesures idoines pour renforcer la transparence, la redevabilité et la bonne gouvernance.

A cet effet, le Conseil d’Administration demande au Gouvernement de :

- Rendre disponible les projets de texte d’application relatifs à la loi sur le Contenu local ;



- Partager avec les Organisations de la Société civile la Stratégie nationale de la Promotion de la Citoyenneté qui devait être finalisée en fin mai 2019, conformément à la décision du Conseil des Ministres en date du 10 avril 2019 ;



- Publier les rapports des corps de contrôle sur la gouvernance (IGE, Cour des Comptes, OFNAC, ARMP, etc.) ;



- Faire toute la lumière sur l’affaire de trafic de drogues et celle relative à la gestion des ressources naturelles, notamment l’affaire PÉTROTIM.



Par ailleurs, le Conseil d’Administration, saluant la décision du Président de la République prise en Conseil des Ministres du 06 juin 2019, consistant à demander « au Ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural de lui faire parvenir un rapport hebdomadaire sur la distribution des intrants et du matériel agricole », reste attentif à la mise à disposition en quantité, en qualité et à temps, des semences et intrants agricoles au monde rural.





Fait à Saly, le 07 juillet 2019.