Rufisque / Randonnée pédestre : le RIS AL WAHDA prône la protection des cellules familiales et la pratique du sport.

Le Rassemblement Islamique du Sénégal a organisé, ce dimanche 5 juin 2022, une randonnée pédestre pour sensibiliser et discuter sur la protection de la cellule familiale et des valeurs. En effet, cette deuxième édition qui entre dans le cadre d’un week-end d’animation des différentes instances de la base, est une occasion pour le secrétaire général du RIS AL WAHDA, Mame Abdou Sine, de sensibiliser et de partager les préoccupations de ces derniers par rapport à la protection de la cellule familiale et la protection des valeurs. En outre, cette journée est aussi organisée pour la promotion de la pratique du sport.