Rufisque : Les résidents des Cités Sofa et Senelec avec leurs propres moyens, réfectionnent le tronçon Fass conteneur-Darou Rahmane

D’un commun accord, des habitants des Cité Sofa, Senelec et des bonnes volontés, ont initié un important projet de réfection de la route Fass Conteneur -Darou Rahmane. Une initiative qui est à sa deuxième phase, selon Mame Yakhara Guèye, la présidente des femmes de la Cité Sofa. « On peut dire qu’aujourd’hui, c’est le lancement de la deuxième phase. Car les populations avec leurs propres moyens ont réussi à réaliser la route qui traverse le marécage qui se trouve derrière les cimetières de Dangou. Maintenant, on veut commencer les travaux pour la route principale. Ce qui est une très bonne chose, car nos enfants vont bientôt reprendre le chemin de l’école. Mais vu l’état de cette route, il sera très difficile pour eux de faire l’aller et le retour. C’est ainsi qu’on a décidé d’initier ce projet », a- t-elle souligné. À la question de savoir si les autorités locales comme la mairie du Nord, sont venues leur prêter main forte, elle répondra : « Vous savez avec l'ouverture des classes, ce n’est pas facile. Le maire est passé ici le vendredi soir. Mais comme nous sommes les principaux concernés, nous, on veut d’abord lancer le projet. Après les autorités si elles viennent prêter main forte c’est bien. Mais en tout cas, nous, en tant qu’habitants, nous avons initié ce projet et nous allons le réaliser », dira-t-elle.

Selon Cheikh Saad Bou Guèye, le président de l’association des habitants de la Cité Sofa, « pour ce projet nous avons besoin d’au moins 40 camions de latérite, 15 camions de sable, 10 tonnes de ciment, payer des ouvriers et des engins. Pour le moment, c’est sur financement propre des habitants de la cité. Nous avons écrit plusieurs lettres à Promovilles, Ageroute, mais c’est sans réponse. On a aussi saisi les autorités municipales, mais on sait que cette route est très grande, alors seule la ville de Rufisque peut nous aider. Nous sommes en train de lancer les travaux aujourd’hui, mais nous espérons l’appui des autorités toujours. Car cette zone est devenue très importante. Il y a de nouvelles cités. Mais l’assainissement, les infrastructures de base ne suivent pas ce développement. Les populations de cette zone souffrent à chaque période de forte pluie. Ces routes deviennent impraticables et c’est un danger, car si une personne tombe malade la nuit, son évacuation sera très difficile », a-t-il soutenu. Pour l’instant, après les habitants de Diockoul avec le projet quartier zéro sable, ce sont les populations de la Cité Sofa, Cité Senelec et des bonnes volontés qui ont mis la main à la poche pour rendre praticable ce tronçon très important à la commune de Rufisque Nord. Des initiatives qui coupent parfois l’herbe sous les pieds des autorités qui ont la responsabilité de réfectionner des routes pour faciliter la mobilité de leurs administrés.