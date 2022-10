Royaume d'Arabie Saoudite : Une délégation de la Haute Autorité du Waqf à Riyad pour une mission de grande envergure

Ladite délégation a ainsi comme missions principales, de "s’imprégner des expériences en matière de waqf dans ce pays de référence, de discuter des axes d’un partenariat avec les différentes institutions et de rechercher des financements pour les projets d’investissement des waqf publics et mobiliser des fonds philanthropiques pour les projets sociaux". Dans la même veine, "une séance de travail sera organisée avec le Gouverneur de l'Autorité générale des Awqaf (GAA)".

Pour rappel, cette institution a été créée en 2015 pour superviser, maintenir, développer et promouvoir les waqf dans ledit Royaume. "Cette mission est le premier contact officiel de haut niveau entre la HAW et les autorités saoudiennes. Elle a été facilitée par les Ambassadeurs du Royaume d’Arabie Saoudite à Dakar, Son excellence Saad bin Abdullah Al-Nafiei et de la République du Sénégal à Riyad, Son Excellence Monsieur Mamadou Sall", a-t-on mentionné dans le communiqué lu à Dakaractu.