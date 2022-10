Riyadh future investment iniative summit / Le président Macky Sall vend la destination Sénégal. "D'un point de vue géographique, il faut investir au Sénégal".

" Investir dans l’humanité : permettre un nouvel ordre mondial. L’Afrique s’y retrouve parfaitement. C’est un rappel que l’humain doit être la finalité de l’économie et de la finance et que (COVID nous l’a appris), que les règles de la gouvernance mondiale sont dépassées, et qu’il faut un nouvel ordre mondial plus juste et inclusif. L’ordre mondial est politique, économique, financier, mais aussi social et culturel. Ce sont toutes ces dimensions qu’il faut revoir. Les réalités du monde ont changé. Résister aux réformes c’est ignorer toutes ces réalités et les besoins de l’écrasante majorité de l’humanité au risque de susciter désintérêt, méfiance et défiance vis à vis des Institutions actuelles. Si on ne réforme pas, les Institutions vont être de plus en plus décrédibilisées et contestées ; et ceux qui se sentent exclus ou à l’étroit dans les Institutions actuelles vont chercher des alternatives. Exemple : BRICS. Il faut accepter la multipolarité du monde actuel. C’est une donnée irréversible de l’histoire. Autant l’accompagner que résister.

Réformer la gouvernance politique : L’ONU a 77 ans et n’a jamais été réformée de façon significative.

Réformer le Conseil de sécurité, (Consensus d’Ezulwini : 2 sièges permanents plus 2 non permanents additionnels (Afrique a en 3 actuellement) ; Réformer la gouvernance économique et financière : OCDE (règles crédit export), Agences de notation et leurs critères biaisés ; congés fiscaux abusifs ; G20 (candidature africaine) ; renoncer aux décisions unilatérales (ex COP Glasgow, arrêt financement extérieur des sources d’énergie fossile, y compris le gaz) ;Renoncer à l’injonction civilisationnelle : respecter la diversité/différence des valeurs de culture et de civilisation. On ne peut pas accepter que certains se donnent comme vocation d’avoir une mission civilisatrice qui dicte aux autres comment se comporter", a-t-il expliqué.

En tant que président de l'Union africaine, dites-nous comment l'Afrique se porte aujourd'hui ?