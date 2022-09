Risque de débordement des fleuves Sénégal et Gambie : Le ministre de l’eau rassure, chiffres en main…

Suite aux fortes précipitations enregistrées sur le territoire national, le lundi 22 août, les services hydrologiques avaient signalé que les données collectées ce dimanche 21 août, indiquent une montée progressive des niveaux d’eau avec une forte probabilité de débordement. « L’onde de crue est stable.



Une alerte qui concernait principalement les fleuves Gambie et Sénégal. Quelques jours plus tard, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l’eau et de l’assainissement a fait l’état de la situation d’abord au niveau du fleuve Gambie où des hausses ont été notées à Kédougou (19 cm) Mako (14 cm), Simenti (99 cm), Goulembou (9 cm.)



Pour ce qui est du fleuve Sénégal, Serigne Mbaye Thiam parle d’une hausse timide du niveau du plan d’eau qui a été notée avec des cotes d’alerte pas encore atteintes. Toutefois, il expliquera que la situation de la station hydraulique de Podor est à 48 cm de la cote d’alerte qui est de 500 cm, le niveau actuel est de 452 cm. D’où une surveillance accrue en ce moment…