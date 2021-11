Révision des codes de l’urbanisme et de la construction : « Cette révision va prendre en charge les transformations affectant l’espace urbain » (Abdoulaye Sow, ministre)

Après plusieurs mois de travaux, le processus de révision des projets de codes de l’urbanisme et de la construction (partie législative et réglementaire) est presque achevé. Ainsi, un atelier de partage de trois jours se tient actuellement du 9 au 11 novembre à Diamniadio.



La cérémonie de lancement a été présidée par les Ministres de l’Urbanisme, du Logement, de l’Hygiène Publique et le Ministre des Collectivités Territoriales, Oumar Guèye.



Selon Abdoulaye Sow, le MULHP, « les travaux de réforme des codes tenant compte de la pression démographique, de l'urbanisme galopante, les enjeux économiques et climatiques et des réformes politiques, il s’agissait de repenser les textes réglementaires afin de les réadapter aux besoins réels actuels. Ceci pour avoir un urbanisme maîtrisé.. », fera t- il savoir.



Cette révision des codes de l’urbanisme et de la construction va prendre en charge les transformations affectant l’espace urbain afin de mettre en place des leviers efficaces, innovants et opérationnels, en phase avec les exigences de développement urbain durable tant sur le plan économique, social, environnemental. Les Objectifs visés sont une meilleure compréhension des enjeux de la révision des codes de l’urbanisme et de la construction.





Le contenu des projets de code sera aussi amélioré lors de ces discussions entre acteurs du secteur immobilier …