Éducation : Création du « FAFE », un fonds autonome pour financer les réformes du secteur

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la création d'un nouveau fonds, le FAFE (Fonds Autonome de Financement de l'Éducation). Son but : compléter le budget annuel du secteur, estimé à 900 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite lors d'une rencontre avec d'anciens ministres de l'Éducation nationale, dans le cadre du processus de refondation du système éducatif.



Un problème connu depuis 20 ans







Pour plusieurs anciens ministres présents, dont Momar Ndoye, les mêmes problèmes reviennent depuis deux décennies : manque de salles de classe, manque d'enseignants, mauvaises conditions d'apprentissage. Tous s'accordent sur un point : le budget classique ne suffit plus à changer les choses. C'est pour cela que le FAFE a été créé. Ce fonds viendra s'ajouter au budget de l'État pour accélérer les réformes.







Le ministère prévoit quatre sources principales. D'abord la diaspora sénégalaise, déjà active dans l'éducation et la santé, dont les dons seront désormais mieux organisés. Ensuite les partenaires techniques et financiers (PTF), dont les actions seront regroupées au lieu d'être dispersées. Les entreprises seront aussi mises à contribution, à travers leurs programmes de responsabilité sociétale (RSE). Enfin, une partie des taxes sur le pétrole et le gaz alimentera un fonds intergénérationnel. Cet argent servira dès maintenant, notamment pour la petite enfance, et non dans plusieurs décennies.







Au-delà de l'argent, le ministère insiste sur une autre urgence : arrêter de perdre le savoir accumulé par ceux qui ont dirigé le système. Chaque départ d'un poste, civil ou militaire, public ou privé, entraîne une perte de mémoire et d'expérience que le Sénégal ne peut plus se permettre. D'où cette démarche inédite de dialogue avec les anciens ministres, pensée comme le premier maillon d'un véritable système apprenant.

