Nguélou- Amélioration de la qualité du service: Vers la mise en place d’un comité de suivi et de gestion de l’eau pour mieux rapprocher Flex’Eau et les usagers


Dans le but de mieux prendre en compte les préoccupations des usagers dans l’arrondissement de Nguélou (Département de Guinguinéo), et faire le lien entre l’exploitant, les autorités et les populations, la société de distribution de l’eau, Flex’Eau, prévoit de mettre en place des comités de suivi et de gestion de l’eau (CSGE). C’est dans ce sens qu’une réunion préparatoire de l’installation du comité de l’arrondissement de Nguélou s’est tenue ce vendredi 24 juillet 2026, sous la présidence du sous-préfet, Issakha Tandian. 
 
Une rencontre à laquelle a pris part les maires ou leurs représentants et surtout des usagers des communes de Gagnick, Nguélou, Ourour, Dara Mboss et Panal Wolof qui composent l’arrondissement de Nguélou. Selon le sous-préfet cette réunion a pour objectif d’essayer de trouver des solutions aux différentes préoccupations des populations dans ce secteur de l'eau. « Cette rencontre a permis de résoudre certains problèmes et les incompréhensions qui existaient entre Flex’Eau et les usagers », a-t-il expliqué.
 
Cette initiative s’inscrit dans une dynamique participative et inclusive pour mieux regler les problèmes liés à l’eau à dans l’arrondissement de Nguélou. « Cette rencontre arrive à son heure, parce que le comité, une fois mise en place, va rapprocher davantage Flex’Eau et les usagers et va régler les différends qui existaient entre les deux parties », s’est réjoui Aliou Diène, deuxième adjoint au maire de Nguélou. Il a également noté des avancées significatives en matière de disponibilité et de la qualité du service. 
 
Pour Néné Penda Dia, chef d’établissement Flex’Eau Kaolack, ses comités seront mis en place pour enlever l’incompréhension et également améliorer la qualité de service. " Nous avons recueilli tous les problèmes des populations. Je leur lance un appel pour leur dire que nous sommes là pour elles".
 
Au terme de cette rencontre, autorités et populations de l’arrondissement de Nguélou ont affiché leur satisfaction et remercié Flex’Eau pour cette initiative.
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Samedi 25 Juillet 2026
Fallou Galass Sylla



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