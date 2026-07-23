Gare ferroviaire de Thiès : Les ex-temporaires tiennent un sit-in, bloquent le trafic et indexent la responsabilité de l'État

Le trafic ferroviaire a été complètement paralysé ce matin à Thiès par les membres de l'entente des ex-temporaires de la Régie de chemins de fer du Sénégal.
Après avoir passé la nuit à la belle étoile, ils ont tenu un sit-in devant les locaux de la gare pour exiger le paiement de leurs pensions s'élevant à plus de 5 milliards de Fcfa.
Venus des différentes régions du pays, les ex-temporaires ont fustigé le mutisme des autorités étatiques qui ont pourtant signé, d'après eux, toutes les conventions relatives au paiement de leur dû. "L'État est responsable de tout ce qui passe aujourd'hui", a lancé Aly Diallo, le président de ladite entente.
Au moment où ces lignes sont écrites, le trafic est toujours à l'arrêt. Les cheminots retraités interpellent le chef de l’État et réclament une solution urgente...
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