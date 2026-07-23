Élections locales: Khouraïchi Thiam vise la Mairie de Dakar

Le coordonnateur du Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE), Khouraïchi Thiam, a dévoilé ce jeudi son ambition pour la Mairie de Dakar, à l’occasion d’un point de presse consacré à l’actualité politique nationale. Pour l’ex membre de Pastef, annonce également son départ de Pastef, dont il était jusque-là membre à Dakar et coordonnateur de Pastef Sacré-Cœur 1, MONCAP Diaspora et MONCAP Sport. Il rappelle que l’ambition qu’il a eu pour Dakar reste la même : « mon ambition pour Dakar reste intacte. Si les Dakarois le souhaitent, je serais le maire de cette ville qui m’a vu grandir », a martelé le coordonnateur du FAISE.