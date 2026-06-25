Révision constitutionnelle : Babacar Bâ demande le report de la plénière du 29 juin

Le président du Forum du justiciable, Babacar Bâ, a publiquement interpellé le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, pour solliciter le report de la plénière prévue le lundi 29 juin 2026, consacrée à l’adoption de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Dans une déclaration diffusée sur le réseau social X, le membre de la société civile invite « respectueusement » l’institution parlementaire à surseoir à la tenue de cette séance, afin de permettre une concertation plus large autour du texte.



Pour Babacar Bâ, les modifications substantielles envisagées dans la loi fondamentale exigent un dialogue inclusif et approfondi, seul gage selon lui de la légitimité et de la solidité des réformes à venir. Cette sortie s’inscrit dans la continuité des prises de position répétées du président du Forum du justiciable sur ce dossier sensible, lui qui avait déjà, quelques jours plus tôt, exigé que soit rendu public l’avis transmis par le président de la République Bassirou Diomaye Faye à l’Assemblée nationale sur cette même proposition de loi.



À noter que le calendrier parlementaire prévoit un examen en commission suivi du vote en plénière dans les tout prochains jours, accélérant ainsi une procédure que plusieurs voix, dont celle de Babacar Bâ, jugent encore insuffisamment éclairée sur certains points.