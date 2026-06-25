DAROU MOUHTY- La cité de Mame Thierno va étrenner son sixième forage dont la pose de la première pierre a été présidée par le khalife

L’accès à l’eau potable, une denrée de plus en plus rare et précieuse, vient de franchir un cap décisif dans la localité de Darou Mouhty. Un projet d’envergure porté par Mouhamed Nazir Samb en est la source avec l’érection imminente d’un sixième forage dont la cérémonie s’est déroulée en présence de Serigne Khalil Mbacké, khalife de Mame Thierno Birahim, et de son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss.



Ce nouveau forage se distingue par ses caractéristiques techniques de pointe. Il s’agit d’un forage télescopique, une technologie innovante permettant d’optimiser le débit et la qualité de l’eau, couplé à un château d’eau d’une capacité impressionnante de 200 mètres cubes. Une infrastructure pensée pour répondre aux besoins croissants des populations de Darou et de ses environs, et ce, de manière durable.



Au-delà de l’aspect technique, ce projet revêt une dimension sociale et humaine capitale. Il vient considérablement renforcer le réseau hydraulique existant et promet de soulager les populations, notamment les femmes et les enfants, souvent en première ligne dans la corvée d’eau. L’initiative de Mouhamed Nazir Samb, qui porte à six le nombre de forages réalisés dans la localité, s’inscrit dans une dynamique de développement local et de solidarité, apportant une réponse concrète à une préoccupation quotidienne majeure.