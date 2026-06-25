Justice sénégalaise:repenser la gouvernance judiciaire à l’épreuve de la redevabilité démocratique Par Souleymane Z Cissokho

La justice sénégalaise se trouve aujourd’hui à un tournant décisif. À la suite des Assises de la justice tenue en 2024, les attentes des citoyennes et des citoyens demeurent fortes en matière d’indépendance, de célérité, d’impartialité, d’accès équitable au droit, de dignité carcérale, de transparence et de responsabilité institutionnelle. Dès lors, la question centrale n’est plus seulement de savoir si la justice est indépendante dans les textes, mais si elle est réellement capable de rendre compte de son fonctionnement au peuple au nom duquel elle est rendue.

Le présent article propose ainsi une réflexion structurée sur la gouvernance judiciaire sénégalaise à l’épreuve de la redevabilité démocratique. Dans un premier temps, il clarifie le sens de la redevabilité judiciaire, en la distinguant de l’indépendance et de la responsabilité judiciaires. Dans un second temps, il examine les principaux dysfonctionnements qui fragilisent la confiance des citoyens, notamment les lenteurs procédurales, l’insuffisance des moyens humains et budgétaires, la surpopulation carcérale, l’usage problématique de la détention provisoire, les difficultés d’accès à la justice, les contraintes liées à l’exécution des décisions et le déficit de données publiques fiables.

Enfin, l’article met en évidence les leviers d’une réforme systémique de la justice sénégalaise. Il plaide pour une justice à la fois indépendante, transparente, efficace, responsable et redevable, capable de publier ses résultats, d’assumer ses dysfonctionnements, de corriger ses faiblesses et de se rapprocher davantage des citoyens. Car rendre la justice au nom du peuple implique aussi de rendre compte au peuple.

I. Une justice au cœur des attentes démocratiques après les Assises de 2024

La justice sénégalaise traverse un moment décisif. Car, suite à la tenue des Assises de la justice en 2024, les attentes des citoyennes restent fortes en termes d’indépendance, de célérité, d’impartialité, d’accès équitable, de dignité carcérale, de transparence et de responsabilité. Ainsi, la question n’est plus seulement de savoir si la justice est indépendante, mais plutôt de savoir si elle est capable de rendre compte de son fonctionnement au peuple au nom duquel elle est rendue.

II. La redevabilité judiciaire:rendre la justice,mais aussi rendre compte

Tout d’abord, il convient de préciser que la redevabilité judiciaire ne signifie nullement que le juge doit se soumettre à l’opinion publique, au pouvoir politique ou aux pressions médiatiques. Elle renvoie plutôt à l’obligation, pour l’institution judiciaire, d’expliquer son fonctionnement, de mesurer ses résultats, de corriger ses dysfonctionnements et d’assumer pleinement sa gouvernance. Ainsi, la justice ne doit pas seulement rendre des décisions ; elle doit également rendre compte de ses délais, de ses moyens, de ses performances, des conditions carcérales, de l’exécution effective de ses jugements ainsi que de la manière dont elle accueille, accompagne et traite les justiciables.

III. Une architecture judiciaire existante,mais une expérience citoyenne encore difficile

Au Sénégal, la difficulté majeure ne réside pas dans l’absence d’institutions judiciaires, car le pays dispose déjà d’une architecture judiciaire relativement complète, comprenant notamment les juridictions comme le parquet, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, les maisons de justice, le barreau, les greffes, l’administration pénitentiaire ainsi que plusieurs mécanismes de modernisation du service public de la justice. Cependant, le véritable enjeu se situe ailleurs, du fait qu’il existe un décalage persistant entre cette organisation institutionnelle formelle et l’expérience concrète vécue par une grande partie des citoyens sénégalais. Autrement dit, si les structures existent sur le plan juridique et administratif, la réalité montre que leur fonctionnement réel ne répond pas toujours aux attentes des justiciables en matière d’accessibilité, de célérité, de transparence, d’équité et d’effectivité des décisions rendues.

En effet, pour de nombreux Sénégalais, le recours à la justice demeure encore un parcours difficile, souvent marqué par la complexité des procédures, le coût des démarches, les déplacements répétés, les renvois successifs, les lenteurs dans le traitement des dossiers, l’accès parfois limité aux avocats, la compréhension insuffisante des décisions rendues ainsi que l’incertitude liée à leur exécution effective. Ainsi, lorsque le citoyen a le sentiment qu’un dossier peut rester pendant des années sans issue, qu’une personne placée en détention peut attendre longtemps avant d’être jugée, qu’une décision de justice peut demeurer inexécutée ou encore qu’une affaire sensible peut être traitée différemment selon les rapports de force en présence, c’est la confiance même dans l’État de droit qui se trouve progressivement fragilisée. Autrement dit, la justice ne perd pas seulement en efficacité, mais elle court aussi le risque de perdre en crédibilité aux yeux des citoyens qu’elle est censée protéger.

IV. Les moyens humains,matériels et budgétaires:le socle oublié de l’efficacité judiciaire

À ce titre, les données disponibles permettent de mesurer l’ampleur du défi. En effet, la synthèse des Assises de la justice de 2024 a mis en évidence un déficit préoccupant en ressources humaines, avec environ un magistrat pour 100 000 habitants, 530 magistrats, 472 greffiers et 439 avocats. À cela s’ajoute la faiblesse des moyens budgétaires consacrés au secteur, l’allocation destinée à la justice représentant moins de 1,7 % du budget national en 2024. Ces éléments montrent clairement qu’il est difficile d’exiger une justice rapide, accessible, proche des citoyens et efficace si elle ne dispose pas, en contrepartie, des moyens humains, matériels, techniques et financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

V. La surpopulation carcérale comme symptôme d’une chaîne pénale sous tension

Par ailleurs, la situation carcérale constitue un autre indicateur révélateur des tensions qui traversent le système judiciaire. Selon les données de l’ANSD, la population carcérale est passée de 11 675 détenus en 2021 à 13 685 détenus en 2024, soit une progression annuelle moyenne de 4,1 %. Or, en 2024, les établissements pénitentiaires du Sénégal disposaient d’une capacité réelle de 9 768 places pour une population détenue de 13 685 personnes, ce qui correspond à un taux d’occupation national d’environ 140 %. Certaines régions, notamment Kédougou, Saint-Louis, Dakar, Kaffrine, Diourbel ou encore Thiès, présentaient des niveaux de surpopulation carcérale particulièrement élevés. Ainsi, la surpopulation carcérale ne doit pas être analysée uniquement comme une difficulté humanitaire ou matérielle, mais plutôt comme un symptôme profond des dysfonctionnements de la chaîne pénale, depuis l’enquête jusqu’au jugement, en passant par la détention provisoire, l’instruction, l’audience, les délais de traitement des dossiers et les alternatives insuffisamment mobilisées à l’incarcération. Autrement dit, une prison surpeuplée révèle souvent une justice sous tension, lente dans son fonctionnement et insuffisamment dotée pour répondre efficacement à ses obligations.

VI. La détention provisoire : un test majeur de la redevabilité judiciaire

À cet égard, la détention provisoire doit être considérée comme l’un des tests les plus sensibles de la redevabilité judiciaire. En principe, elle doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement justifiée par des nécessités précises telles que la protection de l’enquête, la prévention de la fuite, la préservation de l’ordre public ou la garantie de la représentation de la personne poursuivie devant la justice. Toutefois, lorsqu’elle tend à devenir une peine avant jugement, elle fragilise directement la présomption d’innocence et altère la confiance des citoyens dans l’équilibre de la procédure pénale. De surcroît, lorsque la détention provisoire contribue fortement à remplir les établissements pénitentiaires, elle ne traduit pas nécessairement la fermeté de l’État, elle révèle plutôt les difficultés du système judiciaire à instruire, à enrôler et à juger les affaires dans des délais raisonnables. Dès lors, une justice véritablement responsable doit publier régulièrement des données précises sur le nombre de personnes placées en détention provisoire, la durée moyenne de cette détention, les motifs qui la justifient, les alternatives effectivement utilisées ainsi que les mesures mises en œuvre pour désengorger les prisons.

VII. Indépendance,responsabilité et redevabilité :trois exigences complémentaires

Par ailleurs, la redevabilité judiciaire concerne également la question fondamentale de l’indépendance de la justice. Car une justice peut être indépendante dans les textes, mais perdre une partie de son autorité morale si elle demeure soupçonnée dans ses pratiques. C’est pourquoi le débat relatif au Conseil supérieur de la magistrature, aux nominations, à l’avancement, à la discipline, à l’inamovibilité, au statut du parquet et aux garanties professionnelles ne doit pas être considéré comme une question exclusivement corporatiste ou interne à la magistrature.

Bien au contraire, il s’agit d’un débat démocratique majeur où le citoyen doit savoir si le juge dispose réellement des garanties nécessaires pour résister aux pressions politiques, économiques, sociales ou médiatiques. Il veut également savoir si un magistrat qui commet une faute peut être sanctionné selon une procédure claire, objective et équitable, sans que cette sanction ne devienne, à son tour, un instrument de pression ou de règlement de comptes. Ainsi, l’indépendance et la responsabilité ne doivent pas être opposées, mais elles doivent plutôt être articulées pour construire une justice à la fois libre, crédible et redevable. Dans ce cadre, il convient donc de distinguer clairement trois notions complémentaires, à savoir l’indépendance, la responsabilité et la redevabilité.

Tout d’abord, l’indépendance judiciaire protège le juge contre les pressions politiques, économiques, sociales ou médiatiques, afin qu’il puisse statuer librement, conformément au droit et à sa conscience professionnelle.

Ensuite, la responsabilité judiciaire permet de sanctionner les fautes, les abus, les négligences ou les manquements commis par les acteurs de la justice, dans le respect de procédures objectives et équitables.

Enfin, la redevabilité judiciaire oblige l’institution judiciaire, dans son ensemble, à rendre compte de son fonctionnement global, notamment de ses délais, de ses moyens, de ses performances, de ses dysfonctionnements et des mesures correctives engagées.

Ainsi, ces trois dimensions ne doivent pas être opposées. Au contraire, elles se complètent et se renforcent mutuellement parce qu’une justice indépendante et opaque peut nourrir le soupçon et affaiblir la confiance des citoyens. En revanche, une justice à la fois indépendante, responsable et redevable inspire davantage la confiance, parce qu’elle protège la liberté de juger tout en assumant l’obligation démocratique de rendre compte de son fonctionnement.

VIII. L’accès équitable à la justice:rapprocher le droit des citoyens

À ce titre, l’accès à la justice constitue un autre chantier central de la redevabilité judiciaire. En effet, la justice ne saurait être perçue comme un service réservé uniquement à ceux qui maîtrisent les procédures, disposent des moyens de payer un avocat ou résident à proximité des juridictions. Elle doit, au contraire, être accessible à tous les citoyens, quelles que soient leur situation sociale, leur localisation géographique, leur niveau d’instruction ou leur capacité financière. Or, dans la pratique, certaines catégories de populations rencontrent encore des obstacles spécifiques. C’est notamment le cas des populations rurales, des femmes, des enfants, des travailleurs précaires, des personnes pauvres ou encore des citoyens vivant loin des grands centres urbains. Pour ces justiciables, le coût des déplacements, la complexité du langage juridique, le manque d’information, la peur de la procédure, les pesanteurs sociales ou encore l’absence d’accompagnement peuvent constituer de véritables barrières à l’accès effectif au juge.

Dès lors, une justice redevable doit faire de l’égalité d’accès au droit une priorité institutionnelle. Cela suppose de renforcer l’aide juridictionnelle, de développer les maisons de justice, de promouvoir une médiation encadrée, de vulgariser les droits et procédures en langues nationales, mais aussi d’assurer un accompagnement spécifique des victimes. Ainsi, la justice ne serait plus seulement une institution qui statue sur les litiges ; elle deviendrait également un service public de proximité, capable d’orienter, d’expliquer, de protéger et de garantir à chaque citoyen la possibilité réelle de faire valoir ses droits.

IX. Justice économique,foncière et sécurité juridique:un enjeu de confiance et de souveraineté

Dans le même ordre d’idées, la justice économique et foncière mérite également une attention particulière, en raison de ses effets directs sur la confiance, l’investissement, la sécurité juridique et la paix sociale. En effet, les lenteurs observées dans le traitement des contentieux commerciaux, les difficultés liées à l’exécution effective des décisions de justice, les conflits fonciers interminables ainsi que l’incertitude juridique qui entoure certaines transactions ont un coût économique important. D’une part, ces dysfonctionnements fragilisent les petites et moyennes entreprises, qui ont souvent besoin de décisions rapides pour protéger leurs créances, sécuriser leurs contrats ou poursuivre leurs activités. D’autre part, ils démotivent l’investissement, ralentissent l’accès au crédit, alimentent la spéculation foncière et peuvent aggraver les tensions sociales, notamment lorsque ces litiges touchent à la terre, à l’habitat, à l’héritage, aux délibérations locales ou aux droits de propriété.

Ainsi, une justice redevable ne constitue pas seulement une exigence démocratique ; elle est également une condition de souveraineté économique à travers la sécurisation des contrats, la protection des droits de propriété, la sanction de la fraude, la garantie de l’exécution des décisions et l’assurance de l’équité dans les rapports économiques. Sous ce rapport, elle contribue à créer un environnement plus stable, plus prévisible et plus favorable à l’activité productive, à l’investissement et à la confiance des citoyens comme des acteurs économiques.

X. Digitalisation de la justice:une opportunité à condition de réformer les pratiques

À cet égard, la digitalisation de la justice ouvre des perspectives importantes, à condition toutefois de ne pas la considérer comme une réforme suffisante en elle-même. En effet, les plateformes e-Justice et e-Services Justice, mises en avant par le ministère de la Justice, visent notamment à améliorer la traçabilité des dossiers, à faciliter certaines démarches administratives et à permettre l’accès en ligne à des documents judiciaires tels que le casier judiciaire, le certificat de nationalité ou encore le permis de communiquer. Cependant, si cette évolution constitue une avancée appréciable, elle ne doit pas masquer les exigences de fond. Autrement dit, la digitalisation ne peut produire de véritables effets que si elle s’accompagne d’une réforme réelle des pratiques, des procédures et des modes de gestion.

Digitaliser une lenteur ne la fait pas disparaître ; de même, informatiser une procédure opaque ne la rend pas automatiquement transparente. Par conséquent, la technologie n’a de sens que lorsqu’elle permet concrètement de réduire les délais, de simplifier l’accès des citoyens aux services judiciaires, de renforcer la traçabilité des actes, de sécuriser les dossiers, de limiter les marges d’arbitraire et d’améliorer la qualité du service rendu aux justiciables. Ainsi comprise, la numérisation ne doit pas être une vitrine institutionnelle, mais un véritable levier de redevabilité, d’efficacité et de confiance dans la justice.

XI. Des données publiques pour mesurer,évaluer et réformer la justice

Enfin, la redevabilité judiciaire suppose l’existence de données publiques fiables, régulières et accessibles. En effet, on ne peut pas réformer sérieusement une justice que l’on ne mesure pas. Il est donc nécessaire de savoir combien de dossiers sont enregistrés chaque année, combien sont effectivement jugés, quels sont les délais moyens de traitement par juridiction, quel est le taux de renvoi des audiences, combien de décisions sont exécutées, combien de détenus sont en attente de jugement, combien de personnes bénéficient de l’aide juridictionnelle et combien de plaintes relatives aux dysfonctionnements judiciaires sont reçues, instruites et traitées. Dans cette perspective, le Sénégal devrait instituer un rapport annuel public sur l’état de la justice, présenté devant l’Assemblée nationale et rendu accessible aux citoyens. Ce rapport devrait porter, de manière structurée, sur les moyens humains, matériels et financiers de la justice, les délais de traitement des dossiers, la situation des établissements pénitentiaires, l’aide juridictionnelle, la détention provisoire, la discipline, la numérisation, l’exécution des décisions, les performances des juridictions ainsi que la mise en œuvre des recommandations issues des Assises de la justice.

XII. Le rôle du Parlement dans le contrôle démocratique des politiques publiques de justice

Toutefois, cette exigence de redevabilité ne doit pas conduire le Parlement à interférer dans les décisions judiciaires. Car son rôle ne serait pas de juger à la place des juges, ni de remettre en cause le contenu des décisions rendues. En revanche, il lui appartient de contrôler les politiques publiques de justice, d’examiner le budget du secteur, de suivre les conditions de détention, d’évaluer l’effectivité des réformes et de veiller à ce que les engagements pris en matière de modernisation judiciaire produisent des résultats concrets. Ainsi, le Parlement pourrait devenir un acteur essentiel de la redevabilité démocratique de la justice, non pas en intervenant dans le fond des affaires judiciaires, mais en contrôlant les politiques publiques qui déterminent les conditions concrètes de fonctionnement du service public de la justice.

XIII. Dix chantiers prioritaires pour une politique nationale de redevabilité judiciaire

À cet effet, dix chantiers prioritaires pourraient structurer une véritable politique nationale de redevabilité judiciaire. Il s’agirait notamment de réformer le Conseil supérieur de la magistrature, par l’intégration de l’Assemblée nationale, de clarifier le statut du parquet, de renforcer les moyens humains et matériels, de réduire les délais judiciaires, d’encadrer strictement la détention provisoire, d’humaniser les prisons, d’améliorer l’accès au droit, de publier les décisions et les statistiques judiciaires, de créer un mécanisme indépendant de traitement des plaintes des justiciables et, enfin, de présenter chaque année un rapport public sur l’état de la justice. Ces chantiers ne doivent pas être compris comme des mesures isolées. Ils constituent plutôt les composantes complémentaires d’une réforme globale visant à reconstruire la confiance entre la justice, l’État et les citoyens. Car la redevabilité judiciaire n’a de sens que si elle agit à la fois sur les institutions, les procédures, les moyens, les pratiques, les données, les mécanismes de contrôle et l’expérience concrète des justiciables.

XIV. Refonder la confiance entre la justice,l’État et les citoyens

Ainsi, la justice sénégalaise se trouve aujourd’hui à un véritable carrefour, ceci du fait qu’elle peut continuer à revendiquer son indépendance sans assumer pleinement l’exigence de redevabilité, au risque d’entretenir le soupçon et d’affaiblir la confiance des citoyens. Mais elle peut également choisir d’entrer dans une nouvelle ère, c’est-à-dire celle d’une justice indépendante responsable, respectée, transparente, forte mais qu’évaluée dans son fonctionnement, et légitime parce qu’elle accepte de rendre compte au peuple.

En définitive, le citoyen ne demande pas nécessairement une justice qui lui donne toujours raison. Il souhaite avant tout une justice qui l’écoute, le respecte, traite son dossier dans un délai raisonnable, motive clairement ses décisions, assure l’exécution effective de ses jugements et sanctionne ses propres manquements lorsque ceux-ci sont établis.

Car la justice demeure le dernier refuge du citoyen lorsqu’il ne lui reste plus que le droit. Alors, si ce refuge devient lent, coûteux, opaque ou soupçonné, c’est toute la République qui se fragilise. Dès lors, rendre la justice au nom du peuple oblige aussi à rendre compte au peuple. Cette exigence ne vise pas à affaiblir la justice mais, au contraire, elle pousse à la refonder sur des bases plus solides, plus transparentes, plus responsables et plus conformes aux attentes démocratiques d’un État de droit moderne.

Par Souleymane Z Cissokho

Expert consultant en evaluation économique et financiere de projets

Souleycissokho@gmail.com