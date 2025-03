Revendications syndicales : « Nous avons besoin de stabilité pour nouer ce pacte social d’ici le 1er mai » (PM)

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé ce jeudi lors de la rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Il a appelé les acteurs sociaux à faire preuve de responsabilité et de dépassement, tout en tenant compte des capacités des gouvernants. « Il faut arrêter les grèves et œuvrer ensemble pour finaliser le pacte à signer d’ici le 1er mai », a déclaré le Premier ministre, tout en rassurant que le gouvernement reste ouvert au dialogue.