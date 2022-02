Revendications des enseignants : le G20 appelle les contestataires à faire bloc pour une lutte plus efficace.

Le G20 des syndicats d’enseignants du Sénégal s’est désolé de l’éclatement jugé inacceptable du G7 en G2 et G5 résultant de la situation des négociations entre syndicats d’enseignants et le gouvernement pour la satisfaction des exigences enseignantes.



En conférence de presse, l’organisation syndicale a fustigé tous les comportements qui sont de nature à diviser les enseignants et appelle à l’unité et à la solidarité mutuelle. Elle invite d’ailleurs le G2 et le G5 à tirer les leçons de leur division aux résultats insuffisants dans les négociations.



En ce qui concerne la situation des élèves qui exigent leur retour dans les classes, le G20 a confié les comprendre et incombe la faute à l’Etat comme étant le seul responsable de la situation que les apprenants traversent.