Révélation de Serigne Mouhamadou Arasse Mbacké : « Serigne Touba néna, kouye yakh sama dér moy … »

Serigne Mouhamadou Arasse Mbacké dans une conférence à l’occasion du Grand Magal de Touba édition 2022, s’est permis de se verser dans des révélations de taille. Selon le marabout, Serigne Touba a confié à ses disciples, ses positions sur certains comportements qu’il ne cautionne point.





« Serigne Touba disait : je ne pardonnerai jamais à un de mes disciples ou membre de ma famille s’il empêche un fidèle venu d’adhérer à la cause mouride. Il disait aussi à ses disciples que le jour du jugement dernier, je pardonnerai à tout le monde sauf celui qui me dénigre. C’est-à-dire celui qui se revendique mouride et ne respecte pas la charia et les obligations divines … », fera savoir le marabout.