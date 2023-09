Réunion sur le Gamou de Ndiassane : « La tradition du Sénégal c’est la discipline, l’éducation et l’instruction... » (ministre Antoine Diome).

Présidant ce 22 septembre, la réunion nationale consacrée aux préparatifs du Gamou de Ndiassane de la présente édition 2023, le ministre de l’intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome, a rassuré sur les dispositions de l’État quant à la bonne organisation de l’événement.

La rencontre fait suite au CRD préparatoire tenu le 13 septembre dernier. Deux points auront retenu l'attention selon le ministre :

« Le premier c’est le matériel avec l’implication des services de l’État et l’autre c’est la spiritualité. Ce sont ces deux points qui ont été évoqués ce jour. 95% des besoins ont été satisfaits. Le gouverneur continuera à suivre les travaux pour atteindre les 5% restants », a promis le ministre de l’intérieur.



Le ministre a profité de la tribune pour inviter les religieux à prendre davantage la parole face au phénomène lié à la dégradation des valeurs notamment sur les réseaux sociaux tendant surtout à désunir le peuple sénégalais.

« La tradition du Sénégal c’est la discipline, l’éducation et l’instruction », a expliqué Antoine F. A. Diome qui considère que les foyers religieux jouent un rôle fondamental dans la promotion des valeurs. Selon lui, le phénomène des réseaux sociaux a pris une ampleur qui devrait être utile et servir. À l’en croire, d’aucuns l’utilisent pour cultiver la haine, le séparatisme entre autres.

« C’est pourquoi, les religieux doivent reprendre la parole. À un moment, personne ne pouvait louer les avancées et les bonnes actions du gouvernement par peur d’être vilipendé et traîné dans la boue à travers les réseaux sociaux par les fossoyeurs de la République. C’est pourquoi il est important que vous reprenez la parole pour éveiller les consciences et réorienter les jeunes en désarroi. Aujourd’hui, malheureusement, les concurrences se font dans le nombre de clics et vues dans les réseaux sociaux. Ce qui pousse les jeunes à s’adonner aux insultes. Nous vous invitons dans ce sens car personne ne peut contrôler la conscience de qui que ce soit. Quelles que soient les restrictions, les consciences restent et demeurent libres. C’est pourquoi, il faut reprendre les discussions et les enseignements de l’Islam », a dit l’autorité.



Rappelant les efforts des différents présidents du Sénégal dans leur apport vis-à-vis de la République, le ministre de l’intérieur a qualifié le président Macky Sall d’« homme de synthèse ».



« Le Sénégal est un vrai État. Toutes les autorités qui incarnent l’État respectent l’institution. Le président Macky Sall est un homme de synthèse de tous les présidents qui se sont succédé. Le président de la République est malheureusement inconnu des sénégalais. C’est un homme qui a le Sénégal dans le cœur et s’est toujours investi pour le développement du Sénégal. Il faut qu’on utilise l’excellence et respecter le travail de son prochain. Il faut être grand et cultiver la grandeur dans ses actions, faits et gestes », a-t-il conclu.