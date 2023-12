Retro Hip Hop 2023: ces rappeurs ont fait le buzz en 2023

"Defmaa Maadef" est un groupe de rap, composé de deux chanteuses Defa et Mamy Victory. Femmes fatales au look authentique, le duo a été sélectionné pour le world Music Expo (Womex) au mois d'août en Espagne. Les deux étoiles montantes de la musique sénégalaise ont sorti un EP," Oh Maliko" de cinq titres. Les mélodies et les thèmes de leur musique font voyager les mélomanes à la découverte d'un mélange de genre. Au dela du hip hop, les Defmaa Maadef offrent du RnB, de l'electro du dancehall, du Jazz, de l'Afrobeat et enfin "Tamtamapiano", qui est leur marque de fabrique.



One Lyrical