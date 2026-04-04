Retraite aux flambeaux à Thiès : un commando électrise la foule avec une démonstration spectaculaire

Au cœur de la ferveur populaire à Thiès, un commando de militaires a captivé l’attention en offrant une démonstration impressionnante devant une foule en liesse. Dans une mise en scène maîtrisée, l’un des soldats a brandi son couteau dans un enchaînement de gestes précis et chorégraphiés, déclenchant cris et applaudissements.