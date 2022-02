Retour de la Poliomyélite : le message émouvant de personnes vivant avec la maladie…

Atteinte de la poliomyélite depuis le bas âge, ces personnes vivant avec un handicap causé par cette maladie, venues prendre part au lancement de la deuxième phase des journées de vaccination contre la maladie, à l'hôpital Gaspard Camara, ont saisi l'opportunité pour raconter les maux et obstacles qu’ils ont subis et continuent de subir à cause de la poliomyélite.



Des témoignages émouvants qui n’ont pas laissé indifférente l'assistance. Une façon pour eux de mieux sensibiliser les parents pour qu'ils aillent vacciner leurs progénitures afin de les épargner de cette maladie dangereuse et très contagieuse.



D'ailleurs, la deuxième phase des journées de vaccination contre la poliomyélite démarre ce vendredi 25 jusqu'au dimanche 27 février, dans toute l'étendue du territoire. La tranche d'âge concernée est de (0 à 5 ans).