Représentativité syndicale: Les priorités de Dame Mbodj, SG du CUSEMS /A, dans le G7

Après les récentes élections des syndicats, le secrétaire général du CUSEMS/ authentique qui figure dans le G7, va se mettre autour de la même table pour discuter avec les dirigeants des conditions des enseignants. Dame Mbodj veut porter la voix des enseignants et de tout ce qui peut stabiliser le secteur de l’éducation. Parmi les défis que le SG du Cusems / A a listé au cours de l’Entretien avec DAKARACTU, il faut noter le premier aspect lié à la carrière des enseignants pour faciliter leur formalisation. Le statut de l’enseignant aussi, est un facteur important pour le G7 et qui sera parmi les préoccupations majeures du mouvement syndical.



Le troisième point toujours parmi les priorités du G7, le reversement des MEPS dans le corps des PCMG en Eps. Ces professeurs d’éducation physique ne doivent pas être sacrifiés, selon Dame Mbodj. « On ne doit pas faire une sélection pour diminuer l’effectif des professeurs d’éducation physique. L’objectif de ce soit disant reversement n’est que leurre de la part des autorités » s’indigne Dame Mbodj en évoquant le communiqué récent du ministère de l’éducation sur ce reversement. Les décisionnaires, les chargés de cours et la régularisation des 5000 enseignants recrutés sont aussi des priorités pour Dame Mbodj qui s’engage pour obtenir les résultats attendus.