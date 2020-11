Reportage : La Scasa, l'une des rares sociétés sénégalaises exportant des produits alimentaires aux USA, annonce le lancement d'une nouvelle marque de thon : WELSEA

Filiale du groupe Dongwon, la Scasa (Société de conserverie en Afrique S.a) est membre du Top 3 mondial dans le domaine de la pêche et de la conserverie. Elle est leader au Sénégal et probablement l’une des plus importantes au niveau de la sous-région. Aujourd’hui, ce sont entre 50 et 60 conteneurs qui sont envoyés aux Usa, par mois par cette entreprise. Cette entreprise se veut moderne avec des procédures de production calquées sur les standards mondiaux. Pour ce faire, la Scasa qui produit du thon en boîte, pour la sous-région et des poches, a réussi à avoir les certifications et agréments. Il s’agit des certifications BRC (un référentiel britannique destiné aux fournisseurs de produits alimentaires) ; IFS (permet de contrôler la conformité des activités des entreprises dans le secteur de la transformation alimentaire ou du conditionnement de produits nus, ainsi que la capacité de ces acteurs à garantir des produits sûrs et sains pour leur commercialisation) ; FDA (Food & drug agency) ; UE (Union Européenne), a confié le Dg adjoint Issa Ndiaye.



Des agréments qui lui ont permis d’envoyer ses produits sur le marché américain. À quelques jours du lancement de son modèle de poche de thon, destiné au marché sénégalais, la Scasa a ouvert ses portes à Dakaractu. Une visite dans les locaux de la Scasa qui a permis d’avoir une série de réponses sur les secrets de cette entreprise qui, avec plus de 1 100 employés, est aujourd’hui l’une des rares sociétés sénégalaises à exporter aux Usa des produits alimentaires.



« Elle peut être ainsi considérée comme un acteur majeur de l’économie sénégalaise. En effet, pendant la pandémie de Covid-19 qui a entrainé une crise sans précédent au niveau des entreprises, la Scasa a réussi à recruter du personnel complémentaire. Il n’y a donc pas de perte d’emploi. Au contraire, la Scasa a pu ‘’augmenter sa production de 15 à 20%, à soutenir ses employés en denrées de première nécessité mais aussi à payer les salaires de certaines personnes mises en quarantaine par mesure de prudence », renseigne le Dg adjoint.





Plus de 1100 employés, zéro perte d’emploi, au contraire …





Des performances réalisées en pleine crise qui sont la conséquence d’un ensemble de décisions prises par la Direction générale en temps opportun pour la mise en place de mesures barrières depuis début Mars 2020. Il s’agit, entre autres, de la prise de température, de l’utilisation du gel hydro alcoolique à l’entrée de l’usine ; du port de masque obligatoire pour tout le personnel ; de l’augmentation de l’effectif du personnel pour mettre en place 3 quarts afin de respecter la distanciation physique ; de la matérialisation de la distanciation physique au restaurant, dans les zones où le personnel est supposé faire la queue mais aussi et surtout au niveau des vestiaires. Le nombre de bus de transport du personnel a connu une augmentation. S’y ajoute la mise en place d’une équipe de désinfection afin de respecter toutes les directives du ministère en charge du transport.



C’est dire donc que la Scasa a su apporter de manière efficace sa contribution au plan national de résilience mis en place par le gouvernement du Sénégal, a confié le directeur général Adjoint, Issa Ndiaye. Ce dernier est convaincu que ‘’les performances actuelles de la Scasa sont aussi le fruit de la mise en place d’un environnement de travail caractérisé par un esprit gagnant-gagnant. C’est ce qui a favorisé une motivation effective du personnel. « En effet la Scasa a mis en place un système transparent de rémunération basé sur les performances. Ce qui permet aujourd’hui aux travailleurs d’avoir des revenus complémentaires d’une part et à l’entreprise d’atteindre des niveaux de production importants d’autre part. Une partie des profits additionnels réalisés est restituée aux travailleurs par la prise en charge du transport et de la restauration », a-t-il indiqué.