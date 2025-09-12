[Reportage] Golf Nord 2 VDN : des camions chargés de béton et de sable sèment la peur dans les ruelles du quartier


À Golf Nord 2, précisément la cité Magistrat près du tribunal de Pikine-Guédiawaye, la vie quotidienne des habitants est devenue un véritable calvaire. Des camions lourdement chargés de béton et de sable, mais aussi des charrettes lancées à vive allure, traversent sans cesse les étroits couloirs du quartier. Un danger permanent qui inquiète particulièrement les familles, dont les enfants partagent la rue avec ces engins. 
Lors de notre passage sur les lieux, les allées et venues incessantes de ces véhicules suffisaient à témoigner de l’ampleur du problème.
 
« Regardez ce poteau, il ne tient plus ! Les camions font ce qu’ils veulent. Les propriétaires confient ces véhicules à de jeunes conducteurs sans expérience », s’indigne le vieux Sebor, délégué de quartier, aux côtés de son ami Ismaïla Diop. Ce dernier abonde dans le même sens : « Ils passent juste devant chez moi, là où les enfants s’installent pour prendre l’air. Chaque soir, ma famille est assise devant la maison, mais avec ces camions qui accélèrent jour et nuit, il n’y a aucune sécurité. » Les deux hommes disent avoir tiré la sonnette d’alarme depuis longtemps, sans succès.
 
Sous pression, les habitants ont fini par signer une pétition. Non pas pour interdire aux camionneurs de travailler, mais pour les contraindre à contourner le quartier. Quelques ralentisseurs ont été installés, ce qui a légèrement réduit la vitesse des véhicules, mais la menace demeure. « Quand on leur demande de ralentir, ils sont impolis. Personne ne nous écoute. Nous avons vraiment besoin d’aide », dénoncent Soda Fall et Amy Fall, deux mères de famille du quartier.
 
 
Pour équilibrer les témoignages, nous avons également rencontré certains chauffeurs. Mamadou Diop et Mamadou Ndoye, tous deux conducteurs de camion, reconnaissent la gravité de la situation. « C’est vrai, nous ne devons pas rouler n’importe comment, surtout pas ici. Mais nous travaillons, nous n’avons pas toujours d’autre choix que de passer par là. Nous ne voulons en aucun cas causer de difficultés aux habitants », admettent-ils, promettant de discuter entre collègues afin de trouver une solution.
 
Entre inquiétudes légitimes des habitants et contraintes professionnelles des camionneurs, Golf Nord 2 reste suspendu à une bombe à retardement. Si rien n’est fait pour encadrer la circulation et protéger les familles, le quartier court le risque d’un drame annoncé. Les habitants attendent désormais des autorités locales une réaction urgente pour garantir leur sécurité, avant qu’un accident irréversible ne vienne confirmer leurs craintes.
Autres articles
Vendredi 12 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le cabinet du docteur Thermos : violentes accusations d’agression sur une mineure de 16 ans...un huis clos médical qui vire au cauchemar

Le cabinet du docteur Thermos : violentes accusations d’agression sur une mineure de 16 ans...un huis clos médical qui vire au cauchemar - 12/09/2025

Fortes pluies à Kaolack: Plusieurs quartiers sous les eaux...

Fortes pluies à Kaolack: Plusieurs quartiers sous les eaux... - 11/09/2025

Kédougou : 30 pieds de chanvre indien découverts dans un champ, un homme arrêté

Kédougou : 30 pieds de chanvre indien découverts dans un champ, un homme arrêté - 11/09/2025

Soirée « Trap », drogue et voitures de luxe : le tribunal tranche, Dame Amar écope d’un mois ferme et Ses co-prévenus relaxés au bénéfice du doute

Soirée « Trap », drogue et voitures de luxe : le tribunal tranche, Dame Amar écope d’un mois ferme et Ses co-prévenus relaxés au bénéfice du doute - 11/09/2025

Centrale électrique, milliards et batailles judiciaires : Samuel Sarr joue son avenir aujourd’hui devant la Cour d’appel

Centrale électrique, milliards et batailles judiciaires : Samuel Sarr joue son avenir aujourd’hui devant la Cour d’appel - 11/09/2025

Bocar Samba Dièye interpelle le président : « Je veux juste être entendu… »

Bocar Samba Dièye interpelle le président : « Je veux juste être entendu… » - 11/09/2025

Intech Group dans la tourmente : Air Sénégal et les Grands Moulins réclament 1,7 milliard F CFA envolés

Intech Group dans la tourmente : Air Sénégal et les Grands Moulins réclament 1,7 milliard F CFA envolés - 11/09/2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 10 Septembre 2025

Communique du conseil des ministres du Mercredi 10 Septembre 2025 - 10/09/2025

Sangalkam : une vingtaine de branchements frauduleux d’électricité démantelés à Ndiakhirate Extension

Sangalkam : une vingtaine de branchements frauduleux d’électricité démantelés à Ndiakhirate Extension - 10/09/2025

Abass Fall prenant fonction à la ville de Dakar: « L’heure n’est plus aux clivages stériles mais à la recherche de la performance »

Abass Fall prenant fonction à la ville de Dakar: « L’heure n’est plus aux clivages stériles mais à la recherche de la performance » - 10/09/2025

Entretien - Réaménagement ministériel, politique économique, libertés publiques : Abdou Mbow à cœur ouvert sur Dakaractu

Entretien - Réaménagement ministériel, politique économique, libertés publiques : Abdou Mbow à cœur ouvert sur Dakaractu - 10/09/2025

Linguère : Une agence Wave cambriolée, un butin de 21 800 000 F CFA emportés

Linguère : Une agence Wave cambriolée, un butin de 21 800 000 F CFA emportés - 10/09/2025

Mondial 2026: Le Sénégal renverse la RD Congo et prend la tête du groupe

Mondial 2026: Le Sénégal renverse la RD Congo et prend la tête du groupe - 09/09/2025

RDC vs Sénégal : Des affrontements entre supporters et FDS ont éclaté au Stade des Martyrs

RDC vs Sénégal : Des affrontements entre supporters et FDS ont éclaté au Stade des Martyrs - 09/09/2025

Fraude à grande échelle à Niacoulrab : quand deux prestataires de la Senelec vendaient l’électricité volée à 7000 Fcfa

Fraude à grande échelle à Niacoulrab : quand deux prestataires de la Senelec vendaient l’électricité volée à 7000 Fcfa - 09/09/2025

Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre

Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre - 09/09/2025

CinetPay dans la tourmente : arnaques, blanchiment et casinos et pari en ligne, la face cachée d’une Fintech

CinetPay dans la tourmente : arnaques, blanchiment et casinos et pari en ligne, la face cachée d’une Fintech - 09/09/2025

Mac Mbour sous tension : une simple fouille à la prison vire au carnage

Mac Mbour sous tension : une simple fouille à la prison vire au carnage - 09/09/2025

Micro Trottoir- Remaniement ministériel : Des citoyens listent leurs attentes

Micro Trottoir- Remaniement ministériel : Des citoyens listent leurs attentes - 08/09/2025

Accident sur l’autoroute Ila Touba/ Un «  Cheikhou Cherifou » fait des tonneaux

Accident sur l’autoroute Ila Touba/ Un «  Cheikhou Cherifou » fait des tonneaux - 08/09/2025

Mbour/ un enfant de 9 ans poignarde son camarade au dos: L’affaire entre les mains de la justice

Mbour/ un enfant de 9 ans poignarde son camarade au dos: L’affaire entre les mains de la justice - 08/09/2025

France : L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron

France : L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron - 08/09/2025

Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus

Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus - 08/09/2025

Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire

Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire - 08/09/2025

Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw)

Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw) - 08/09/2025

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement - 07/09/2025

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise - 07/09/2025

Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis

Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis - 07/09/2025

Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba

Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba - 07/09/2025

Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement

Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement - 07/09/2025

RSS Syndication