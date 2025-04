Renversement d’un camion sur la RN1: Le conducteur du véhicule TH - 6085E entre les mains de la gendarmerie

Suite à l’indignation massivement exprimée sur les réseaux sociaux et des recherches effectuées par la police nationale, le chauffeur du véhicule immatriculé TH - 6085E, « causant » le renversement d’un camion conteneur sur la RN1, a été interpellé. Selon une source de Dakaractu, il est entre les mains de la gendarmerie.Son arrestation fait suite à une course poursuite entre les deux camions sur la route nationale. Le camion conteneur s’est renversé suite à une manœuvre incivique et démesurée du conducteur interpellé qui, malgré la fuite, n’a pu résister longtemps à la furie des réseaux sociaux qui l’ont largement signalé.