Renforcement des droits féminins : le Sénégal rejoint le réseau africain des femmes leaders.

Le Sénégal a procédé, ce 9 juin, au lancement du chapitre national du Réseau Africain des Femmes Leaders (AWLN en anglais). L’initiative s’inscrit dans l’agenda de l’Union Africaine en collaboration avec ONU-Femmes et leurs partenaires qui ont lancé depuis 2017, une plateforme d’influence et de mobilisation des organisations de femmes.



La mise en place du chapitre national a permis au Sénégal de devenir ainsi, le 29ème pays du continent à mettre sur pied son comité de pilotage. L’objectif vise à défendre les droits des femmes, leur représentativité et leur autonomisation au plan continental. Les partis politiques, la société civile, le gouvernement ont tous été représentés à la cérémonie qui a été présidée par le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.



Selon Ndèye Saly Diop Dieng, la mise en place d’une telle initiative vient consolider les avancées significatives du Sénégal dans le domaine de l’équité et de l’égalité de sexe, de la participation et de l’autonomisation des femmes érigées au rang des priorités dans le PSE. Plusieurs personnalités féminines connues pour leur engagement à porter la voix des femmes ont pris part au lancement du réseau africain des femmes leaders.