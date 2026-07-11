Sandiara : attiré dans un guet-apens, un conducteur de moto-Jakarta étranglé puis abandonné dans la brousse

Une macabre découverte dans la brousse



L’émotion s’est emparée des conducteurs de moto-Jakarta de la Petite-Côte après la découverte du corps sans vie d’Omar Faye.



Le 3 juillet 2026, vers 23 heures, les éléments de la Brigade de Sandiara découvrent un corps aux abords d’une piste latéritique reliant les villages de Louly et de Kibik.



Une corde était solidement nouée autour du cou de la victime.



Les gendarmes alertent leurs collègues de la Brigade de recherches de Saly Portudal. Les constatations sont effectuées et une enquête est immédiatement ouverte.



La dépouille est ensuite transportée à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour pour les besoins de l’autopsie.



La famille identifie Omar Faye



Au même moment, les proches d’Omar Faye s’inquiètent de son absence.



Informée de la découverte d’un corps non identifié, la famille se rend à la morgue. Elle reconnaît alors le jeune conducteur qui venait, selon L’Observateur, d’acquérir une moto neuve.



Les enquêteurs constatent également la disparition de la moto et du téléphone portable de la victime.



Un dernier appel mène les enquêteurs vers un suspect



L’exploitation du numéro de téléphone d’Omar Faye révèle un dernier échange avec un certain A. Diallo.



Interpellé à son domicile, ce mécanicien nie d’abord toute implication. Mais confronté à l’historique des communications, il finit par reconnaître avoir participé au projet de vol.



Il désigne toutefois son ami A. Lô comme l’organisateur présumé du guet-apens.



Selon sa version, A. Lô aurait identifié la victime et organisé le transport jusqu’à Louly. A. Diallo affirme avoir uniquement prêté son téléphone pour contacter la cible.



Des aveux sur l’étranglement et le démantèlement de la moto



A. Diallo accuse ensuite A. Lô d’avoir étranglé Omar Faye à l’aide d’une corde.



Le troisième suspect, I. Diallo, aurait conduit la moto volée jusqu’à son domicile à Mbour.



Lors de son audition, ce dernier nie d’abord les accusations. Mais confronté au mécanicien, il finit par reconnaître sa participation.



« Une fois la victime tuée, j’ai conduit la moto chez moi », aurait-il déclaré, selon le récit rapporté par L’Observateur.



Pour dissimuler l’origine de l’engin, les suspects auraient démonté la moto. Certains éléments auraient ensuite été vendus pour 30 000 FCFA.



Le mobile : voler une moto neuve



Les investigations auraient finalement permis d’identifier A. Diallo comme l’instigateur présumé du projet.



Connaissant personnellement Omar Faye, il savait que celui-ci venait d’acquérir une moto neuve.



Il aurait alors proposé aux deux autres suspects de monter un guet-apens. La victime aurait été approchée à un point fréquenté par les conducteurs de moto-Jakarta, avant de recevoir une proposition de course vers Louly pour 3 000 FCFA.



En cours de route, les trois hommes seraient passés à l’acte.



Les trois suspects placés sous mandat de dépôt



À l’issue de leur garde à vue, les trois suspects ont été déférés au parquet.



Ils ont ensuite été placés sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.