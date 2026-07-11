Sandiara : attiré dans un guet-apens, un conducteur de moto-Jakarta étranglé puis abandonné dans la brousse

Le corps sans vie d’Omar Faye, conducteur de moto-Jakarta, a été découvert le 3 juillet 2026 dans la brousse entre Louly et Kibik, une corde nouée autour du cou. Selon L’Observateur, trois suspects ont été arrêtés après une enquête ayant révélé que le jeune homme aurait été attiré dans un piège pour lui voler sa moto neuve.


Sandiara : attiré dans un guet-apens, un conducteur de moto-Jakarta étranglé puis abandonné dans la brousse
Une macabre découverte dans la brousse
 
L’émotion s’est emparée des conducteurs de moto-Jakarta de la Petite-Côte après la découverte du corps sans vie d’Omar Faye.
 
Le 3 juillet 2026, vers 23 heures, les éléments de la Brigade de Sandiara découvrent un corps aux abords d’une piste latéritique reliant les villages de Louly et de Kibik.
 
Une corde était solidement nouée autour du cou de la victime.
 
Les gendarmes alertent leurs collègues de la Brigade de recherches de Saly Portudal. Les constatations sont effectuées et une enquête est immédiatement ouverte.
 
La dépouille est ensuite transportée à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour pour les besoins de l’autopsie.
 
La famille identifie Omar Faye
 
Au même moment, les proches d’Omar Faye s’inquiètent de son absence.
 
Informée de la découverte d’un corps non identifié, la famille se rend à la morgue. Elle reconnaît alors le jeune conducteur qui venait, selon L’Observateur, d’acquérir une moto neuve.
 
Les enquêteurs constatent également la disparition de la moto et du téléphone portable de la victime.
 
Un dernier appel mène les enquêteurs vers un suspect
 
L’exploitation du numéro de téléphone d’Omar Faye révèle un dernier échange avec un certain A. Diallo.
 
Interpellé à son domicile, ce mécanicien nie d’abord toute implication. Mais confronté à l’historique des communications, il finit par reconnaître avoir participé au projet de vol.
 
Il désigne toutefois son ami A. Lô comme l’organisateur présumé du guet-apens.
 
Selon sa version, A. Lô aurait identifié la victime et organisé le transport jusqu’à Louly. A. Diallo affirme avoir uniquement prêté son téléphone pour contacter la cible.
 
Des aveux sur l’étranglement et le démantèlement de la moto
 
A. Diallo accuse ensuite A. Lô d’avoir étranglé Omar Faye à l’aide d’une corde.
 
Le troisième suspect, I. Diallo, aurait conduit la moto volée jusqu’à son domicile à Mbour.
 
Lors de son audition, ce dernier nie d’abord les accusations. Mais confronté au mécanicien, il finit par reconnaître sa participation.
 
« Une fois la victime tuée, j’ai conduit la moto chez moi », aurait-il déclaré, selon le récit rapporté par L’Observateur.
 
Pour dissimuler l’origine de l’engin, les suspects auraient démonté la moto. Certains éléments auraient ensuite été vendus pour 30 000 FCFA.
 
Le mobile : voler une moto neuve
 
Les investigations auraient finalement permis d’identifier A. Diallo comme l’instigateur présumé du projet.
 
Connaissant personnellement Omar Faye, il savait que celui-ci venait d’acquérir une moto neuve.
 
Il aurait alors proposé aux deux autres suspects de monter un guet-apens. La victime aurait été approchée à un point fréquenté par les conducteurs de moto-Jakarta, avant de recevoir une proposition de course vers Louly pour 3 000 FCFA.
 
En cours de route, les trois hommes seraient passés à l’acte.
 
Les trois suspects placés sous mandat de dépôt
 
À l’issue de leur garde à vue, les trois suspects ont été déférés au parquet.
 
Ils ont ensuite été placés sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.
Autres articles
Samedi 11 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Macky Sall peut-il obtenir le soutien décisif de la France ? la réponse de l’ambassadrice Christine Fages

Macky Sall peut-il obtenir le soutien décisif de la France ? la réponse de l’ambassadrice Christine Fages - 11/07/2026

Prostitution masculine en ligne : les aveux d’Ahmadou Ndaw et serigne Abdou Khoudoss Diop, présumés actifs depuis 2024

Prostitution masculine en ligne : les aveux d’Ahmadou Ndaw et serigne Abdou Khoudoss Diop, présumés actifs depuis 2024 - 11/07/2026

Mody Guiro cloue au pilori le ministre Dianté : « Qu’il arrête les menaces parce que ça ne passera pas avec nous. Il ne maîtrise rien de ce qu’il dit! »

Mody Guiro cloue au pilori le ministre Dianté : « Qu’il arrête les menaces parce que ça ne passera pas avec nous. Il ne maîtrise rien de ce qu’il dit! » - 11/07/2026

Kaolack / Dangers liés aux grossesses précoces : Enda Jeunesse Action renforce la sensibilisation à Sibassor

Kaolack / Dangers liés aux grossesses précoces : Enda Jeunesse Action renforce la sensibilisation à Sibassor - 10/07/2026

184 entreprises fermées ,22 093 emplois créés, 1 653 supprimés ,108 conflits collectifs: le paradoxe d’un marché du travail sous tension

184 entreprises fermées ,22 093 emplois créés, 1 653 supprimés ,108 conflits collectifs: le paradoxe d’un marché du travail sous tension - 10/07/2026

Révision constitutionnelle, dette intérieure et situation politique : l’APR se félicite de la décision du Conseil constitutionnel , charge Pastef et remobilise ses troupes

Révision constitutionnelle, dette intérieure et situation politique : l’APR se félicite de la décision du Conseil constitutionnel , charge Pastef et remobilise ses troupes - 10/07/2026

Salaires d’anciens ministres casés à l’assemblée et passeports diplomatiques laissés aux députés qui ont quitté l'Assemblée : Lass Badiane ouvre un double front contre les privilèges et demande à Cheikh Diba de couper les salaires

Salaires d’anciens ministres casés à l’assemblée et passeports diplomatiques laissés aux députés qui ont quitté l'Assemblée : Lass Badiane ouvre un double front contre les privilèges et demande à Cheikh Diba de couper les salaires - 10/07/2026

Affaire de la fillette de deux ans retrouvée morte à Kanel : trois individus arrêtés...les circonstances bouleversantes révélées par l’enquête

Affaire de la fillette de deux ans retrouvée morte à Kanel : trois individus arrêtés...les circonstances bouleversantes révélées par l’enquête - 10/07/2026

À 16 ans, elle abandonne l’école et rejoint son compagnon : le jeune homme condamné pour détournement de mineure

À 16 ans, elle abandonne l’école et rejoint son compagnon : le jeune homme condamné pour détournement de mineure - 10/07/2026

Touba-Ils vendent les terrains de leur voisine avec de faux documents : deux sexagénaires condamnés

Touba-Ils vendent les terrains de leur voisine avec de faux documents : deux sexagénaires condamnés - 10/07/2026

Sonatel propulse le Sénégal dans une nouvelle ère avec la Gateway satellitaire Eutelsat OneWeb

Sonatel propulse le Sénégal dans une nouvelle ère avec la Gateway satellitaire Eutelsat OneWeb - 09/07/2026

Grève générale / Le ministre du Travail dénonce l’absence de préavis: « Nous ne vous demandons pas de renoncer, mais de respecter la procédure légale »

Grève générale / Le ministre du Travail dénonce l’absence de préavis: « Nous ne vous demandons pas de renoncer, mais de respecter la procédure légale » - 09/07/2026

Marché de Thiaroye : Les commerçants dénoncent l’arrêt de la prise en charge de leur loyer par l’APIX

Marché de Thiaroye : Les commerçants dénoncent l’arrêt de la prise en charge de leur loyer par l’APIX - 09/07/2026

Grève générale du 10 juillet : le FDR apporte son “soutien total” aux travailleurs et interpelle le gouvernement

Grève générale du 10 juillet : le FDR apporte son “soutien total” aux travailleurs et interpelle le gouvernement - 09/07/2026

Grève générale du 10 juillet : Le SYTJUST appelle les travailleurs de la Justice à la mobilisation

Grève générale du 10 juillet : Le SYTJUST appelle les travailleurs de la Justice à la mobilisation - 09/07/2026

Affaire des 2 milliards FCFA destinés à Wade/ Samuel Sarr contre Cheikh Amar : aucune des parties n’obtient gain de cause sur les demandes civiles

Affaire des 2 milliards FCFA destinés à Wade/ Samuel Sarr contre Cheikh Amar : aucune des parties n’obtient gain de cause sur les demandes civiles - 09/07/2026

Du « Jub, Jubal, Jubanti » à l’ère du « Moss, Mossat, Mossal » : Abdou Karim Sall dénonce le « recyclage » d’anciens ministres et accuse Pastef de vouloir installer son « siège »

Du « Jub, Jubal, Jubanti » à l’ère du « Moss, Mossat, Mossal » : Abdou Karim Sall dénonce le « recyclage » d’anciens ministres et accuse Pastef de vouloir installer son « siège » - 09/07/2026

Affaire Cité Fayçal : La SOGEPA essuie un revers définitif devant la Cour suprême

Affaire Cité Fayçal : La SOGEPA essuie un revers définitif devant la Cour suprême - 09/07/2026

Accord de 15 millions d’euros avec ECOBANK: « C’est le début d’un partenariat de longue durée » ( Odile Renaud-Basso, Pdte BERD)

Accord de 15 millions d’euros avec ECOBANK: « C’est le début d’un partenariat de longue durée » ( Odile Renaud-Basso, Pdte BERD) - 09/07/2026

Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées

Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées - 09/07/2026

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère)

Iran: 14 morts, 78 blessés dans les frappes américaines des deux derniers jours (ministère) - 09/07/2026

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort

Entre prison ferme et sursis, le tribunal tranche après une affaire née d’une plainte du PCA de l’Isra : le couple Mamadou Diop-Aminata Lô fixé sur son sort - 09/07/2026

Bac 2026 : seulement 26,45 % de réussite au premier tour, plus de 70 000 candidats déjà recalés

Bac 2026 : seulement 26,45 % de réussite au premier tour, plus de 70 000 candidats déjà recalés - 09/07/2026

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien »

Prison, Bac et réinsertion : condamné à 10 ans, Babacar Diène décroche la mention « Assez Bien » - 09/07/2026

Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei

Les Etats-Unis frappent l'Iran, qui riposte et les accuse de vouloir perturber les obsèques de Khamenei - 09/07/2026

Colobane : Les commerçants dénoncent des cantines à 10 millions imposées par le maire

Colobane : Les commerçants dénoncent des cantines à 10 millions imposées par le maire - 09/07/2026

Bambey : un père de 15 enfants condamné à sept ans de réclusion pour viol suivi de grossesse

Bambey : un père de 15 enfants condamné à sept ans de réclusion pour viol suivi de grossesse - 09/07/2026

Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans

Dalifort : la vidéo-surveillance fait tomber un vigile accusé d’attouchements sur une fillette de sept ans - 09/07/2026

Des explosions entendues à Bahreïn (journaliste AFP)

Des explosions entendues à Bahreïn (journaliste AFP) - 09/07/2026

Trump menace l'Iran de frappes

Trump menace l'Iran de frappes "bien pires" si ses attaques continuent - 09/07/2026

RSS Syndication