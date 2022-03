Renforcement de la promotion des droits des filles : le Ministère de tutelle lance trois jours de formation à leur profit

Le gouvernement du Sénégal face à la vulnérabilité des filles, a développé d’importantes politiques afin d’améliorer la situation des droits des filles et des femmes.



Cependant, après avoir élaboré un agenda national de la fille (2021-2025), le Ministre de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants a regroupé plusieurs jeunes filles pour leur faire bénéficier d’une formation de trois jours.



Il vise globalement à contribuer à la réalisation des aspirations et l’épanouissement de la fille sénégalaise d’ici l’horizon 2035.



La région de Dakar avec ses cinq départements constitue alors la première étape de la campagne de vulgarisation du 28 au 30 mars 2022.