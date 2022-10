Rencontre ministre de la communication / Acteurs de la presse : Moussa Bocar Thiam veut redonner à la presse toute sa dignité.

Après une visite à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) et à la Maison de la presse Babacar Touré, dans le cadre d’une tournée de prise de contact entamée le 03 octobre dernier, le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie Numérique, Moussa Bocar Thiam, a rencontré ce jeudi 06 octobre 2022, les acteurs de la presse.

L’objectif de cette rencontre est de jeter les bases d’une bonne collaboration entre les deux parties.

Le ministre Moussa Bocar Thiam, conscient du rôle capital que joue la presse en général et celle privée en particulier, a exprimé la disponibilité de son département ministériel à travailler avec tous les médias. « Nous avons discuté plus ou moins au fond de plusieurs sujets, mais ce qui est important c'est que le ministère ouvre toutes ses portes aux acteurs et des rencontres sectorielles se feront pour que vraiment des solutions puissent être trouvées aux différents projets qui traversent le secteur. En tout cas. je peux assurer à tous les acteurs que le ministère est dans les dispositions de les accompagner dans l'exercice de leurs fonctions... »