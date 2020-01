Rencontre avec les experts sénégalais : Mouhamadou Makhtar Cissé détaille les dispositions prises par le Gouvernement du Sénégal pour une bonne gestion des ressources pétrolières et gazières.

Le ministre du Pétrole et des Energies a rencontré les experts sénégalais locaux et de la diaspora du métier du pétrole pour s’expliquer sur les ressources pétrolières et gaz découvertes au Sénégal.



Cette rencontre qui a pour thème : « Contribution de l’expertise sénégalaise locale et de la diaspora pour une gestion inclusive des ressources pétrolières et gazières », a vu la participation de plusieurs experts sénégalais du métier de pétrole. Plus d’une vingtaine qui sont venus de la diaspora pour assister à la rencontre.



En présence du Secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’Extérieur Moïse Sarr, Mouhamadou Makhtar Cissé est largement revenu sur les dispositions prises par l’Etat du Sénégal pour une bonne gestion des ressources.



Selon Mouhamadou Makhtar Cissé, « dès que les découvertes ont été confirmées, le président de la République Macky Sall a pris toutes les dispositions pour une bonne gestion. En premier lieu, il a placé dans la charte du pays que les retombées financières de ces ressources appartiendront au peuple sénégalais. Ces ressources appartiennent au Sénégal. Mais il faut aussi une bonne organisation pour une bonne gestion, mais aussi pour que le peuple s’en approprie. Cette bonne organisation est soumise à des lois et des règlements. Parmi ces lois et règlements, on a changé le code pétrolier qui existait. Parce que le code que tu as quand tu recherches, ne peut pas être le même que lorsque tu as trouvé. L’assemblée nationale a été mise à contribution et les députés aussi avec la loi sur le contenu local qui fait partie des plus importantes de cette gestion. Cette loi permet aux Sénégalais de se sentir impliqués dans la gestion des ressources pétrolières et gazières. Et pour cela, nous appelons nos experts sénégalais de la Diaspora, de nous assister en nous conseillant sur la manière dont les pays pétroliers ont su gérer cela jusqu’à connaître un succès. Leur contribution sera acceptée en plus de ce que nous avions pensé parce que nous allons vers un décret sur le contenu local qui sera plus généralisé pour que tous les Sénégalais se sentent concernés. Nous y travaillons avec les entreprises locales, mais aussi des Sénégalais qui travaillent dans le pétrole que nous devons accompagner.

Hier, une nouvelle loi est passée en commission en Assemblée nationale et celle-ci parle du gaz. C’est à dire, quand on en sera à la phase production, comment on va transporter le gaz et comment on va le vendre. C’est un code gazier que nous soumettons à l’assemblée nationale et qui doit passer en plénière demain lundi. Pour la transparence, mais aussi pour que les Sénégalais soient mis au courant de tout ce qui se passe ».



Le ministre du Pétrole et des Énergies de poursuivre : « le président Macky Sall nous a aussi instruit de soumettre à l’assemblée nationale une nouvelle loi. On a travaillé avec le ministère des Finances sur le sujet et dans les mois à venir, cette loi sera soumise aux députés. Elle s’intéressera à comment gérer les retombées économiques et financières qui découleront de la vente de ces ressources. Une partie pour de l’investissement dans le pays, mais aussi une autre partie qu’on gardera pour les générations futures. Parce que l’argent du pétrole n’est par permanent. Notre combat est de faire en sorte que les générations futures trouvent quelque chose quand elles seront là avec des investissements, mais aussi de quoi faire leur avenir, une sorte d’épargne... »



Le ministre a conclu en remerciant les experts pour la participation à la rencontre surtout ceux de la diaspora.



Après cette rencontre, les experts, en compagnie du ministre du Pétrole et des Énergies, ont été reçus par le président Macky Sall au palais à qui ils ont rendu compte de la journée d’échanges.