Israël accepte le cessez-le-feu avec l'Iran (Maison Blanche)

Israël a accepté le cessez-le-feu avec l'Iran, a indiqué mardi à l'AFP un responsable de la Maison Blanche sous le couvert de l'anonymat.



Les Etats-Unis et l'Iran se sont mis d'accord, via le Pakistan, pour un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz, un peu plus d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump qui menaçait de détruire la République islamique.



Le médiateur pakistanais a assuré que ce cessez-le-feu concernait aussi le Liban, où Israël mène des opérations militaires contre le mouvement armé pro-iranien Hezbollah.