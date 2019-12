Rencontre avec le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf : La jeunesse de biscuiterie répond à l'appel

C'est dans une salle à refuser du monde, dans les couloirs et la rue de la permanence que s'est tenue la rencontre entre la jeunesse de Biscuiterie et leur leader le Ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf. Le ministre qui a toujours su faire confiance en la jeunesse fer de lance de son mouvement, a entrepris un vaste programme pour elle. Lors de cette rencontre, les différents orateurs ont tenu à le rappeler.



En effet, après avoir construit un Daara aux enfants de 4 à 12 ans, assurer la formation à plus de 300 jeunes dans des corps de métier tels l'informatique, l'infographie, l'hôtellerie, la restauration, la pâtisserie, le ministre a aussi réussi à intégrer des centaines de jeunes de la commune à la recherche d'emplois dans différentes structures. Les jeunes dames ont aussi profité des largesses du ministre qui leur a octroyé des financements sous forme de crédits revolving et des subventions de denrées alimentaires aux personnes du 3ème âge et aux veuves sans soutien.



Cette année, pour la 1ère fois dans la commune, 400 enfants démunis de 3 à 20 ans vont recevoir leurs cadeaux de Noël durant 3 jours de fête marathon du 22 au 25 décembre avec animations artistiques et culturelles des talents de la commune, des jeux, danses et sketches sont au programme coordonné par Ben Mamina, expert en animations éducatives, des prix seront distribués aux meilleurs talents ...



Le Ministre promet aux enfants de sa commune, à l'instar des autres dans la ville de Dakar, une excellente fin d'année pleine de joie et de rires, et passera tous ces beaux moments de gaité avec la jeunesse de biscuiterie.