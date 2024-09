Remise des clés de la grande mosquée de Tivaouane : "N'eût été la détermination du khalife, on n'aurait pas eu cette mosquée" (Abdou Ndéné Sall)

La cérémonie de remise des clés de la grande mosquée de Tivaouane a été paraphée ce jour (samedi 14 septembre). Un joyau qui fait la fierté de la population de Tivaouane dont M. Abdou Ndéné Sall. "Quand vous allez à la mosquée, vous êtes contents. Cela vous rappelle Médine. C'est la plus grande mosquée de l'Afrique. Il faut remercier tout le monde, notamment les talibés tidjanes et tous les autres talibés qui ont beaucoup contribué, à savoir la communauté Tidjane, la communauté mouride, etc..."

Selon lui, c'est une occasion aussi de remercier particulièrement la population de Tivaouane qui s'est mobilisée, c'est la loi des grands nombres avec leurs 1.000 Fcfa, leurs 2.000 Fcfa, ils ont mobilisé autant d'argent pour pouvoir terminer cette mosquée". Et de se féliciter de l'engagement du khalife : "Il faut saluer le leadership de notre khalife, Serigne Babacar Sy Mansour. N'eût été son pragmatisme, n'eut été sa détermination, on n'aurait pas cette mosquée", a-t-il renchéri.

Rappelons que l'aîné de la famille Massamba Sall (Abdou Nd. Sall), a organisé sa traditionnelle cérémonie d'appui aux populations de Tivaouane à travers des kits alimentaires en guise de soutien pour les charges liées au Maouloud. Dans cet entretien, il a adressé un message de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route afin de lutter contre les accidents de la circulation...