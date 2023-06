Relations bilatérales : Le Maroc se félicite des constantes spirituelles communes avec le Sénégal et entend engager les défis des temps modernes

SEM Hassan Naciri, ambassadeur du royaume du Maroc au Sénégal, a convié ce samedi tous les représentants des grandes familles soufi du Sénégal autour d’un débat sur l’attachement des deux pays aux constantes communes qui ont forgé leur liens humains dans l’histoire et qui projettent les contours de leurs destins communs.







Dans son discours de bienvenue, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal a rappelé aux personnalités religieuses présentes, les relations célébrées et les réflexions menées sur ces constantes qui n’ont jamais varié entre le Sénégal et le royaume du Maroc. « Nous partageons les mêmes valeurs… nos relations reposent sur des piliers forts depuis l’indépendance de Senghor jusqu’à Macky Sall et de Mohamed V jusqu’à Mohamed VI », a déclaré SEM l’ambassadeur Hassan Naciri.







À en croire l’ambassadeur, il y’a plusieurs défis à relever avec le Sénégal et dans plusieurs domaines. D’ailleurs avec ces temps modernes, le premier défi, indique t-il, est celui des fléaux des temps modernes.







« Nous savons que toutes les sensibilités religieuses ont eu le même discours sur la volonté d’aller plus loin dans ces défis, notamment sur les réseaux sociaux, les valeurs communes et aussi le socle sur lequel nous puisons nos ambitions ».



Le message est donc clair pour SEM Hassan Naciri : « c’est d’interroger le passé et de vivre ensemble les défis ».







Par ailleurs, le représentant diplomatique du royaume du Maroc au Sénégal se dit impressionné par cette unité du peuple sénégalais malgré des diversités culturelles et religieuses. Nous sommes pour tout ce qui unit le Sénégal et le Maroc. Cette unité dans ce pays frère est impressionnant. Nous savons que les gens peuvent ne pas s’entendre sur des questions politiques. Mais sur notre socle, ce que nous avons en commun, nous serons toujours unis », conclut-il.