Relance du chemin de fer : La GTS signe des accords avec l’IFF pour mieux valoriser la sûreté et la sécurité ferroviaire.

Après avoir organisé un panel international sur la sûreté et la sécurité ferroviaire, le Directeur de la société les Grands trains du Sénégal, M. Samba Ndiaye, a l’honneur d’avoir la participation de partenaires tels les autorités de l'IFF (l’institut de formation ferroviaire) du Maroc.



L’IFF est l’émanation de la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) major du transport ferroviaire en Europe et l’ONCF (Office National des Chemins de Fer) qui est aussi major du transport ferroviaire en Afrique. Sa collaboration avec le société des Grands Trains du Sénégal ne pourrait qu’être très bénéfique dans la politique que prône le président Macky Sall qui a placé la relance du chemin de fer parmi ses priorités.



Mais il faut noter que depuis plus de 15 ans les trains étaient en arrêt et en phase d’une perspective de reprise. Ainsi, le DG de GTS -SA a estimé nécessaire que ces conducteurs doivent encore s’approprier des techniques de la conduite d’un train. Une étape qui a aujourd’hui favorisé cette signature d’accord ce lundi 28 mars 2022. Une convention pour sceller un partenariat durable et fécond entre les deux structures.