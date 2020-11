Réhabilitation des sites miniers : Dangote Cement Senegal démarre la plantation de 5.000 arbres à Ngomène, dans la commune de Keur-Moussa.

Pour optimiser son plan de réhabilitation des sites miniers en vue de la restauration de l'environnement, Dangote Cement Senegal, qui célèbre tous les ans, sa semaine du Développement Durable ou "Sustainability Week", a entamé son projet de Muraille Verte à la lisière du village de Ngomène, dans la commune de Keur-Moussa. Objectif ? Planter à terme, 5.000 arbres sur une distance de 1,2 kilomètre. ‘’(...) Nous sommes tous conscients de l'importance des végétaux dans l'équilibre des écosystèmes et dans la protection de l'environnement, mais aussi, dans la lutte contre le changement climatique. L'entretien se fera grâce au recrutement d’agents dans les villages environnants, mais également, à l'arrosage avec la logistique existante", explique Layti Ndiaye, Responsable des Mines, de la Géologie et du Développement durable de Dangote Cement Senegal.



Ce dernier a, d'ailleurs, fait remarquer que "Dangote Cement Senegal est aujourd'hui l’unique société minière qui traite des roches dures sans recourir à l'abattage par explosif". À terme, ce projet devra permettre de réduire de façon drastique l'impact de l'émission de poussière au sein des communautés riveraines de l'usine.



"Consciente de la proximité avec les communautés et des enjeux, notre stratégie opérationnelle nous a très tôt conduit à investir plus de 3 milliards de FCFA pour l'acquisition de machines très souples et respectueuses de l’environnement. Elles opèrent avec un minimum de distribution de poussière parce qu'étant équipées d'un système d'arrosage interne pendant les opérations. (...)", détaille l'ingénieur des mines.



Le chef du village de Ngomène, Cheikh Ngom, pour sa part, a tenu à souligner que même si la population est exposée aux émissions de poussière, Dangote Cement Senegal ne ménage aucun effort dans le cadre de la Responsabilité sociale d'entreprise (RSE), car elle a, par exemple, embauché beaucoup de jeunes originaires du village...