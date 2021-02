Régulation et encadrement des réseaux sociaux : Les interrogations des "citoyens du numérique"

Pour mettre de l'ordre dans le secteur du numérique, le gouvernement, à l'occasion du récent conseil des ministres, a évoqué la nécessité de mettre en place un dispositif de régulation et d’encadrement, spécifique aux réseaux sociaux.



Sachant que le cadre juridique sénégalais dispose déjà de lois qui peuvent éventuellement réprimander une personne s'il y'a insulte ou dérive, cette plateforme mise en place par ces acteurs du numérique et qui est dénommée "citoyens du numérique", veut ainsi en savoir plus sur les tenants et les aboutissants de cette mesure.



C'est ainsi qu'elle a tenu cet après-midi, une conférence de presse pour interpeller l'État à travers des échanges. Ce sera également l'occasion, pour ces blogueurs, ces spécialistes du droit du cyber-espace, ces activistes et ces journalistes réunis à travers la plateforme citoyenne "Citoyens Numériques", de procéder à des campagnes de sensibilisation sur la culture numérique, et pour pouvoir expliquer aux citoyens et particulièrement les usagers du web, le contenu de ces mesures que l'État entend mettre en œuvre.